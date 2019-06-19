Среда, 19 июня 2019

Крымский украинский активист Владимир Балух, осужденный к 4 годам 11 месяцам общего режима по сфабрикованным делам о хранении патронов и тротиловых шашек и о нападении на полицейского, снова помещен в ШИЗО. Об этом “Крым. Реалиям” сообщил епископ Апостольской православной церкви России, член Правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

С какого числа и по какой причине политзек находится в ШИЗО, священник не знает.

Михнов-Вайтенко узнал о новом взыскании, когда пытался передать политзеку посылку в ИК-4 в городе Торжок Тверской области. “Ему была положена вновь посылка и передача… Пошли сегодня. Сегодня, когда приемщица разбиралась, положено или не положено, пришла информация, что Балух вновь помещен в ШИЗО и, соответственно, передача ему не положена”, – сказал священник.

Политзека уже несколько раз отправляли в СИЗО с того момента, как он 29 марта прибыл в ИК-4. Первые 15 суток ШИЗО Балуху назначили 15 апреля. Как отмечала адвокат политзека Ольга Динзе, администрация колонии систематически водворяет политзека в штрафной изолятор, чтобы исключить его условно-досрочное освобождение.

В конце мая в аппарате обмудсмена по Тверской области сообщили, что после очередного освобождения из СИЗО Балуха перевели в областную больницу тверского УФСИН в Торжке. Это подтвердила Динзе, посетившая Балуха 10 июня. Ранее политзек писал заявление о допуске к нему гражданского врача для осмотра.

После того как Динзе посетила Балуха 7 мая, когда он сидел в ШИЗО, она сообщила, что состояние здоровья политзека сильно ухудшилось. “В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что скорее всего свидетельствует о болезни почек”, – заявляли в Крымской правозащитной группе. Кроме того, у Балуха очень сильно болят суставы и кости, сообщила адвокат. “Это может быть связано с сильным холодом в камере ШИЗО. Он сказал, что постоянно сильно мерзнет и, когда появляется возможность, закутывается ночью в одеяло, спит всегда в одежде. Его постоянно трясет, конечности онемевают от холода”, – рассказала Динзе. По словам юриста, состояние Балуха “очень плохое и эмоционально, и физически”. Динзе отметила, что в ШИЗО Балух ел только хлеб и пил воду. В день визита адвоката к политзеку не допустили консула Украины.

По предварительным данным, Балух сможет претендовать на освобождение по УДО в июле нынешнего года. 25 января Балуху отказал в УДО судья подконтрольного России Керченского горсуда Крыма Александр Ковалев.

Балух попал в СИЗО в декабре 2016 года – после того как прикрепил на стене своего дома в селе Серебрянка Раздольненского района адресную табличку с надписью “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. До этого над его домом несколько лет оставался вывешен украинский флаг.

В одной колонии с крымским политзеком отбывает срок украинский солдат Александр Шумков, осужденный в России к 4 годам общего режима по делу “Правого сектора”. Шумков дважды подвергался избиению со стороны фсиновцев – 24 марта в СИЗО-1 в Твери по дороге в колонию и 4 апреля уже в самой ИК-4.