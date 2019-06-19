Среда, 19 июня 2019

В подмосковном Раменском задержан бывший начальник городского отделения МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подполковник полиции Дмитрий Понкратов. Как сообщает “Коммерсант”, Понкратова задержали после допроса в СКР по делу о подбросе наркотиков. По этому делу арестованы его бывший зам Евгений Сороколетов, оперативники Владимир Цыганок и Алексей Антонов. Понкратов проходил по делу свидетелем. Позже в четверг В четверг суд отправил его в СИЗО.

Всем четверым фигурантам вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК) и фальсификация доказательств (статья 303). Понкратов подозревается также в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта (часть 1 статьи 228). Подполковник не признает вину. Цыганок и Антонов вину признали и дали показания на своих начальников Понкратова и Сороколетова.

Следствие считает Понкратова организатором преступной группы, которая сфабриковала уголовное дело против 25-летнего сантехника из поселка Рылеево Александра Нестеренко, подбросив ему дозу амфетамина. В июне 2018 года судья Раменского горсуда Вячеслав Груничев вернул дело Нестеренко в прокуратуру, после чего Раменский отдел СКР начал проверку в отношении полицейских и в итоге возбудил дело. Сейчас оно находится в производстве 1-го управления по особо важным делам подмосковного ГСУ СКР.

Нестеренко задержали 27 февраля 2017 года и подвергли истязаням в городском полицейском управлении. Как указано в материалах дела, полицейские били его книгой по голове и руками по почкам, требуя, чтобы задержанный позвонил кому-нибудь из своих знакомых и предложил купить у него амфетамин. По словам Нестеренко, ему говорили, что покупателя наркотика задержат, а его отпустят. Сантехник отказался участвовать в провокации, после чего Понкратов заявил ему: “Если ты решил играть в пионера, будешь сидеть сам”.

Понкратов и его подчиненные якобы обнаружили у Нестеренко 0,91 грамма амфетамина, а найденную у него при обыске купюру номиналом 5 тысяч рублей оформили как выручку от продажи этой дозы наркотика. Нестеренко предъявили обвинение в сбыте наркотиков в значительном размере (часть 3 статьи 228.1 УК; до 15 лет колонии).

Согласно показаниям Антонова и Цыганка, именно Понкратов дал “указания в категоричной форме” составить материалы о якобы состоявшейся проверочной закупке, а Сорокалетов непосредственно фальсифицировал документы.

По версии СКР, Понкратов “сам лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества – амфетамин”.

По данным “Коммерсанта”, в деле могут появиться новые эпизоды.

По подсчетам экспертов, дела по 228-й статье УК в России фальсифицируют десятками тысяч. При этом полицейские подвергаются уголовному преследованию за фабрикацию доказательств в редких случаях. В базе “Росправосудие” за 10 лет значится 4 таких приговора – все обвиняемые получили условные сроки. Юристу “Руси сидящей” Алексею Федярову известно о двух приговорах к реальным срокам по таким делам в отношении полицейских за последние 5 лет. Социологи Европейского университета в Петербурге, исследующие наркопреступления, насчитали по материалам СМИ за последние несколько лет около 500 случаев задержания, обвинения или осуждения сотрудников правоохранительных органов в связи с незаконными манипуляциями с наркотиками, из них чуть больше ста – случаи подброса.

Владимир Путин на “Прямой линии” в четверг отверг идею либерализации “наркотических” статей УК.