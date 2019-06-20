Четверг, 20 июня 2019

После разгона протестной акции в центре Тбилиси в больницы доставлены десятки раненых. Минздрав Грузии сообщил о 69 пострадавших, в том числе 39 полицейских. Полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Десятки протестующих задержаны. Видеотрансляцию с места событий вел грузинский Первый канал. Его сотрудник и еще несколько журналистов получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, в ряде случаев полицейские стреляли в безоружных демонстрантов прицельно; несколько человек лишились глаза.

Протестующие кидали в полицейских бутылки и отнимали у них щиты. Отдельные группы демонстрантов оставались на проспекте Руставели до утра.

В пятницу протесты у здания парламента продолжатся. Лидер оппозиционной партии “Единое национальное единство” Григол Вашадзе заявил, что очередная акция запланирована на 19:00 на проспекте Руставели.

В четверг вечером на площади перед парламентом собрались, по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч человек с лозунгами против российской оккупации. Они требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Протестующие дали час на выполнение своих требований, после чего стали прорываться в парламент.

Акцию спровоцировало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии на сессии Международной ассамблеи православия. В четверг утром Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера и обращаясь к делегатам по-русски. Он известен как сторонник независимости Абхазии. По данным грузинских СМИ, Гаврилов воевал в Абхазии в начале 1990-х годов; сам он это отрицает.

Представители оппозиции пикетировали трибуну и сорвали заседание. Гаврилов под охраной покинул парламент.

Правящая “Грузинская мечта” отмежевалась от Межпарламентской ассамблеи православия. По словам лидера партии Бидзины Иванишвили, “недопустимо, чтобы в парламенте Грузии представитель страны-оккупанта руководил каким-либо форумом”. Он назвал случившееся “ошибкой протокола”.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не может идти речь о православных или других связях с Россией, пока эта страна оккупирует часть территории Грузии, а российские военные не позволяют грузинам посещать и восстанавливать грузинские церкви, а также освящать могилы предков в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии).

“Использование религии для достижения политических целей является обычной практикой для России. И если это так, почему и мы играем в эту политическую игру?” – заявила Зурабишвили.

Схожее заявление сделал премьер Бахтадзе: “Этот факт наносит ущерб идее нашей свободы, наносит ущерб грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и призываю организаторов немедленно объяснить обществу причины произошедшего и осуществить строгое реагирование”.

Экс-президент Михаил Саакашвили призвал полицию не подчиняться приказам властей и “перейти на сторону народа”.

В российском МИДе осудили “радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений”.