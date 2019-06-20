Четверг, 20 июня 2019

Считается, что время, затраченное на поиски подержанного автомобиля, пропорционально техническому состоянию покупки. Тем не менее это не гарантия того, что через некоторое время приобретенный автомобиль не станет источником серьезных проблем, информирует https://autolombardn1.ru.

Приобретение подержанного автомобиля является очень хлопотным мероприятием, требующим немало свободного времени и усилий. Известно, что хорошая машина не может быть дешевой, однако, даже значительная сумма, которую пришлось отдать за б/у авто, не является гарантией удачного приобретения.

Специалисты считают, что время, затраченное на поиски подержанного автомобиля, пропорционально техническому состоянию покупки. Тем не менее это не гарантия того, что чрез некоторое время приобретенный автомобиль не станет причиной головной боли для нового хозяина, а продать машину потом, возможно, придется намного дешевле. Известно, что значительная часть старых авто покупается на вторичных рынках, при этом бывший владелец всячески пытается скрыть недостатки своего «железного друга». Опытный продавец мгновенно определит степень компетентности покупателя, поэтому, отправляясь за покупкой, лучше всего взять с собой опытного механика или хорошего знакомого, которому можно доверять.

Покупка машины по объявлениям или через Интернет хороша тем, что позволяет заниматься приобретением в свободное время, однако, требует согласования многочисленных встреч не только с продавцом, но и с приглашенным консультантом. Это увеличивает вероятность покупки автомобиля, побывавшего в аварии или имеющего значительнее дефекты.

Если принято решение о покупке старого автомобиля на вторичном рынке, лучше всего в своем распорядке выделить время, необходимое на процесс приобретения, а также определиться с бюджетом. Следует учесть, что ряд моделей автомобилей иностранного производства специально адаптированы для эксплуатации в конкретных странах, что увеличивает срок службы механизмов и деталей подвески. Да и цены на подержанные иномарки зачастую даже ниже, чем на отечественные авто весьма сомнительного качества.

При осмотре машины необходимо самостоятельно обратить внимание на такие детали, как срок эксплуатации и пробег. Также следует выяснить информацию о проведенных ремонтах, изменениях и доработках, причинах их проведения, что может красноречиво свидетельствовать об отношении бывшего владельца к своей собственности. Нередко такие работы проводятся с целью продления ресурса механизмов автомобиля, однако, столь же часто доработки вызваны желанием хозяина скрыть дефекты или состояние автомобиля.