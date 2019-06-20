Четверг, 20 июня 2019

Заемщик, который в течение первого времени вносит платежи по кредиту, а потом в силу стечения некоторых обстоятельств перестает платить, может быть спокоен тюрьма ему не грозит. Отбывать заслуженное наказание отправляются явные мошенники, которые взяли кредит по фальшивым документам, или которые намеренно обманули кредитную организацию и не заплатили ни одного платежа.

Как же взыскивать задолженность в том случае если заемщик отбывает наказание в местах не столь отдаленных? Обычно граждане, отбывающие наказание работают, и получают заработную плату из этих денег, и выплачивается кредит. Когда у должника нет в собственности имущества, он нигде не трудоустроен, и взыскать нечего единственным возможным вариантом остается ждать окончания срока заключения, после которого должник сможет трудоустроиться.

Взыскивается ли задолженность с родственников заёмщика?

Такой вопрос возникает у должников уже после того как решение суда вступило в законную силу. Здесь нужно учитывать следующий момент – если родственники не выступали в качестве поручителей у заемщика, на законных основаниях взыскать с них долг не представляется возможным.

Сложнее дело обстоит в случаях, когда заемщик по кредиту раньше имел прописку у родственников, но вскоре выписался и не сообщил об этом банку. В этой ситуации коллекторы, судебные приставы или сотрудники банка по работе с проблемной задолженностью часто будут наведываться по адресу должника, который указан в кредитном договоре. В данном случае лучше не пускать их домой, а ещё в обязательном порядке подготовить документы, подтверждающие право собственности родственника, а не должника на всю технику, мебель и так далее. Не лишним также будет сообщить о том, что должник уже не зарегистрирован по данному адресу. Случаи изъятия имущества у родственников случаются, но очень редко. Это незаконно и если такая ситуация произошла нужно обращаться в суд с исковым заявлением на ту организацию которая изъяла имущество незаконно. Как правило, такие дела редко доводят до суда.

Что делать в ситуации, когда должник умер

На практике очень часто встречаются такие ситуации, когда должник умер по каким-либо обстоятельствам. Здесь у родственников сразу же встает вопрос, кто будет отдавать долги. На самом же деле всё очень ясно и просто. Если родственники вступают в наследство, то соответственно они наследуют и долги. Избежать выплат долгов можно лишь в том случае, если оформить отказ от наследства. В том случае если задолженность небольшая, а претендентов на наследство много, но при этом наследство достаточно большое разумнее в этой ситуации вступить в наследство и выплатить долг. Что делать если должник – пенсионер

Сейчас практически все без исключения банки предоставляют кредиты пенсионерам. Такие кредиты предлагают с низкой процентной ставкой, удобной системой выплат и другими привлекательными условиями, для того чтобы заманить пенсионера. Но в большинстве случаев это обычный потребительский кредит, который нужно точно также выплачивать на тех же условиях. По статистике большинство пенсионеров не могут этого понять в силу своего возраста. Когда заёмщик пенсионного возраста превращается в злостного неплательщика, возникает вопрос можно ли взыскивать задолженность с пенсии должника? Ответ на этот вопрос очень простой – конечно, можно. Размер взыскиваемой задолженности не должен превышать 50 % процентов от всей пенсии. Ко всему прочему приставы исполнители могут еще, и описать имущество и дорогостоящую технику и мебель. Но обычно пенсионеры не имеют предметов роскоши.

Как быть если должником оказался несовершеннолетний ребенок. Такая ситуация может возникнуть тогда когда ребенок вступает в наследство обремененное кредитом или другими долговыми обязательствами. В сложившейся ситуации ответственность несет либо родитель, либо опекун. Ребенок может начать нести ответственность только с 18 лет. На практике приставы исполнители иди другие люди занимающиеся взысканием долга для того чтобы не травмировать детскую психику предпочитают общаться с их представителями.

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