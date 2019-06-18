Вторник, 18 июня 2019

Президент США Дональд Трамп объявил о начале избирательной кампании 2020 года. Как передает “Радио Свобода”, он выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида).

Президент начал выступление с критики либеральных СМИ, заявив, что журналисты, которые пишут “фейковые новости”, сообщат о пустом стадионе, заметив “пустующие три или четыре места”.

Трамп заявил, что никто не сделал столько, сколько его команда за два с половиной года, в условиях, с которыми ни одному президенту не приходилось иметь дело раньше. “И мы продолжим делать это снова. Обещаю вам, что я никогда, никогда вас не подведу”, – заявил он.

По словам Трампа, его “радикальными оппонентами-демократами движет ненависть, предрассудки и ярость”, они хотят уничтожить страну. Президент напомнил о расследовании спецпрокурором Робертом Мюллером российского вмешательства в выборы 2016 года и отметил, что “никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп”.

Трамп призвал американцев приходить на выборы 3 ноября 2020 года, чтобы “покончить с этой коррумпированной системой”.

Кроме Трампа на пост президента от республиканцев претендует 73-летний бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. Среди членов Демократической партии об участии в избирательной гонке объявили более 20 политиков, в том числе сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.