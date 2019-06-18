Вторник, 18 июня 2019

Международная группа по расследованию уничтожения малайзийского Boeing-777 над Восточной Украиной (JIT) раскрыла имена четырех человек, причастных к сбитию самолета. Пресс-конференцию следственной группы транслировал канал “Настоящее время”.

Обвиняются трое россиян: бывший “министр обороны ДНР” полковник Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор российской армии Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”), возглавлявший в так называемой “ДНР” контрразведку, полковник Олег Пулатов (позывной “Гюрза”), которого международная следственная группа называет заместителем Дубинского в структуре контрразведки ДНР. По делу также проходит украинец Леонид Харченко (позывной “Крот”) – он был подчиненным Пулатова и возглавлял одно из подразделений “ГРУ ДНР”.

По данным JIT, Харченко вместе с Пулатовым сопровождал установку “Бук” в окрестности города Снежное, откуда был произведен выстрел по Boeing-777. В момент выстрела Харченко находился рядом с установкой. Следователи JIT подтвердили, что Дубинский руководил перемещением ЗРК.

Всех четверых прокуратура Нидерландов обвинила в убийстве. Их объявят в международный розыск. Суд по делу об уничтожении самолета начнется 9 марта 2020 года.

Следствие не будет запрашивать экстрадицию подозреваемых, поскольку законодательство и России, и Украины запрещает выдачу граждан этих стран. Следствие будет настаивать на допросе подозреваемых.

Следователи продолжат поиск других причастных к катастрофе. Предполагается, что экипаж “Бука” мог прибыть из России.

JIT представила ранее не публиковавшиеся записи переговоров между Гиркиным, бывшим “премьер-министром ДНР” Александром Бородаем с одной стороны и российскими чиновниками – главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента Владиславом Сурковым – с другой. Лидеры сепаратистов просят у них военную помощь, а их собеседники косвенно им ее обещают.

В российском МИДе отметили, что заявления JIT о причастности российских военных к уничтожению малайзийского Boeing-777 “не могут вызвать ничего, кроме сожаления”. В ведомстве считают, что в адрес России “выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности”. По мнению МИДа, на пресс-конференции “не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений”, а JIT “продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации”, якобы игнорируя при этом представляемые российской стороной данные.

Как выяснила исследовательская группа Bellingcat, перевозкой “Бука” на Украину и обратно руководил генерал российского ГРУ Олег Иванников. Он вел переговоры с другим участником уничтожения самолета – генерал-полковником в отставке, главным инспектором Центрального военного округа России Николаем Ткачевым.

В понедельник нидерландский телеканал NOS назвал четыре имени возможных подозреваемых в причастности к сбитию самолета: это командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (именно это подразделение международное следствие считает причастным к уничтожению малайзийского самолета), бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков, арестованный на Украине по делу о госизмене и дающий показания, Дубинский и Пулатов.

Во вторник исследовательская группа Bellingcat раскрыла личности восьмерых человек, присутствующих на опубликованных СБУ записях телефонных разговоров, которые связаны с уничтожением рейса MH17. Это Гиркин, пять человек из “ГРУ ДНР”, включая Дубинского, Пулатова и Харченко, полевой командир Игорь Безлер (позывной “Бес”) и три человека из его отряда, два человека из батальона “Восток”, включая его командира Александра Ходаковского (позывной “Скиф”).

О Дубинском в 2017 году сообщалось, что он живет в Ростовской области. У следователей есть подтверждение, что до 2015 года он служил в российской армии. Пулатов, как Гиркин и Дубинкий, ранее служил в спецназе Минобороны и участвовал в боевых действиях в Чечне. Корреспондент NOS попытался пообщаться с Мучкаевым во время празднования 9 мая, но тот отказался от общения.

6 июня вышло расследование “Новой газеты” о передвижениях военных 53-й бригады ПВО незадолго до гибели Boeing-777. Как выяснили журналисты, 15 июня 2014 года, за два дня до уничтожения самолета, как минимум 170 военных 53-й бригады прибыли на военную базу Миллерово вблизи украинской границы. Кроме того, в Миллерово 23-25 июня перевезли 41 единицу военной техники бригады. По аналогичному маршруту, из Курской области в Миллерово, 25 июня в составе колонны военной техники прибыл “Бук-332″. После прибытия зенитчиков в Миллерово одна из машин 53-й бригады была замечена на украинской территории.

При уничтожении Boeing-777 17 июля 2014 года погибли 298 человек, в том числе 80 детей: 192 подданных Нидерландов, 44 подданных Малайзии, 27 подданных Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 подданных Британии, по четверо бельгийцев и германцев, трое граждан Филиппин, по одному подданному Канады и Новой Зеландии.