Понедельник, 17 июня 2019

Десятки российских ученых поддержали призыв академика Андрея Воробьева пересмотреть уголовные дела по “наркотическим” статьям и реформировать репрессивную наркополитику. Обращение, опубликованное на сайте академического “Клуба 1 июля”, подписали 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент и шесть профессоров.

Среди подписавших обращение – лингвисты Александр Аникин, Юрий Апресян и Софья Толстая, математик Виктор Васильев, лауреат премии Макса Планка физик Михаил Данилов, научный руководитель Института прикладной физики РАН Александр Литвак, микробиолог Елизавета Бонч-Осмоловская, историк Аскольд Иванчик.

Обращение Воробьева к Владимиру Путину было опубликовано 13 июля. Академик призвал пересмотреть все дела по статьям 228 (приобретение, хранение наркотиков), 228.1 (производство, сбыт наркотиков) и 229 (хищение либо вымогательство наркотических средств) и “радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками”. “Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз распространением наркотиков – и ограничить злоупотребления в этой области”, – говорится в обращении.

“Почти треть всех заключенных в РФ осуждены и отбывают срок по “наркотическим статьям”. Сейчас, когда один из них – Иван Голунов – освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?” – говорится в письме академика президенту.

В 1991-92 годах Воробьев занимал пост министра здравоохранения.