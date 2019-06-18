Вторник, 18 июня 2019

Начальник московского УФСБ Алексей Дорофеев и отец его помощника Марата Медоева, отставной генерал-майор ФСБ Игорь Медоев, владеют трехэтажными особняками площадью более 700 квадратных метров в коттеджном поселке “Лесная бухта” на берегу Истринского водохранилища в Подмосковье, сообщает “Новая газета”.

В том же поселке участок в 2014 году купила дочь Игоря Медоева Эльда. В сентябре 2018 года в выписке из Росреестра ее имя изменилось на “Российскую Федерацию”.

По оценкам экспертов, рыночная стоимость домов Медоевых и Дорофеева может достигать 65-70 миллионов рублей. Особняки Медоева и Дорофеева обнесены общим забором, между ними проложена дорожка.

На соседнем участке с домом Медоева строится дом площадью 860 квадратных метров, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Им владеет Анастасия Мазераки, жена Льва Мазараки, чей брат Валериан – первый заместитель ГБУ “Ритуал”. Как отмечает “Новая”, это обнаружил журналист “Медузы” Иван Голунов в своем новом расследовании о похоронном бизнесе.

По сведениям источника, имеющего доступ к данным транспортного сообщения, Льва Мазараки и Марата Медоева связывают общие поездки в Петербург.

Дорофеев купил свой участок в “Лесной бухте” у Валерия Васильева – отца бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, арестованного вместе с главой 2-го отдела управления “К” службы экономической безопасности ФСБ Кириллом Черкалиным и его замом Дмитрием Фроловым. При обысках у них изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей. По данным источника “Новой”, когда Васильев еще был на свободе, он совершал совместные поездки с Дорофеевым.

“Новая” сообщает еще об одной возможной афере с землей: 10 лет назад администрация Истринского района Подмосковья по просьбе ФСБ выделила 18 высокопоставленным силовикам, среди которых были Медоев, Дорофеев и их родственники, землю под дачное некоммерческое партнерство. Через 2 месяца почти все силовики в один день продали эту землю топ-менеджерам строительной “Группы ЛСР” Андрея Молчанова. По мнению адвоката “Агоры” Дмитрия Динзе, эти сделки очень похожи на фиктивные и могли быть совершены с целью завладения государственной землей.

По данным “Проекта”, Дорофеев и Марат Медоев могли инициировать преследование Голунова по делу о наркотиках. Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что семья Медоевых владеет недвижимостью в Москве на миллиард рублей. Как выяснила “Новая газета” совместно с расследовательским центром Словакии ICJK и чешским центром Investigate.cz, Игорь Медоев живет с женой в Словакии и владеет домом в предместье Братиславы.