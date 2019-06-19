Среда, 19 июня 2019

Дело о гибели депутата Верховной рады, координатора группы “Информационное сопротивление” Дмитрия Тымчука открыто по статье “умышленное убийство” (статья 115 УК Украины). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу Национальной полиции Сергея Князева.

Тымчук погиб в среду в своей квартире на бульваре Перова в Киеве от огнестрельного ранения в голову. В квартире в это время находилась его жена.

“Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, – сказал Князев. – Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания”.

Первым о гибели Тымчука сообщил в Фейсбуке депутат Антон Геращенко. Он написал, что Тымчук случайно застрелился дома при чистке наградного пистолета. Затем Геращенко удалил этот пост. Позже он сообщил УНИАН, что кроме убийства и неосторожного обращения с оружием рассматривается и версия самоубийства.

Позже в полиции сообщили, что из квартиры Тымчука, возможно, пропали драгоценности. “В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий”, – цитирует УНИАН сообщение полиции.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким Тымчука, назвав его гибель большой потерей для страны.

“Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель “Информационного сопротивления” надежно держал фронт информационной войны”, – говорится в сообщении президентской администрации.