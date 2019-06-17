Понедельник, 17 июня 2019

Сергей Нарышкин. Кадр mir24.tv

Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры – сегодня все это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса.

…Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческом романе “Бесы”.

[ЛГБТ-сообщество и радикальный феминизм ставят целью] ускоренное размывание понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака… Дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянным измененным состоянием сознания.

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