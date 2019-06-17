Понедельник, 17 июня 2019

США готовят ограниченный удар с воздуха по одному из объектов в Иране, связанных с ядерной программой, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как утверждается, в американской администрации с пятницы прорабатывается план тактического удара. В консультациях участвуют армейское командование, руководство Пентагона и советники президента Дональда Трампа. Решение нанести удар по Ирану обсуждалось еще до последних сообщений о том, что Тегеран увеличит уровень обогащения урана.

“Бомбардировка будет массированной, но будет ограничена конкретной целью”, – приводит газета слова западного дипломата.

Как отмечают источники, Трамп не стремится к военной эскалации конфликта с Ираном, но в сложившейся ситуации уступил напору госсекретаря Майка Помпео, который настаивает на более решительных действиях.

США усиливают военное присутствие в регионе. Во вторник и.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что США посылают на Ближний Восток 1000 солдат для “оборонительных целей”. “Недавние иранские нападения подтверждают надежность и достоверность информации, которую мы получили, о враждебном поведении иранских сил и подконтрольных им групп, угрожающих интересам и персоналу Соединенных Штатов в регионе”, – сказал Шанахан.

В мае и июне в Оманском заливе были атакованы четыре танкера, США обвиняют Иран в этих нападениях. Иранские власти грозят перекрыть Ормузский пролив, создав тем самым искусственный дефицит на мировом нефтяном рынке.