Понедельник, 17 июня 2019

Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан во Франции по подозрению в коррупции. Как сообщает Le Monde, Платини взяли под стражу после допроса в Нантерре в рамках расследования дела о выборе Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Дело ведет Национальная финансовая прокуратура.

По тому же делу задержана бывшая советница президента Николя Саркози Софи Дион. В статусе подозреваемого по делу проходит также Клод Геан, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца; его отпустили после допроса.

Дело расследуется с 2016 года по статьям об активном и пассивном подкупе лиц, не состоящих на государственной службе. Платини допрашивали в качестве свидетеля в декабре 2017 года. Он не отрицал, что 2 декабря 2010 года проголосовал за Катар.

Центральный эпизод расследования – прием, устроенный в Елисейском дворце 23 ноября 2010 года, за неделю до голосования. В нем участвовали Саркози, Платини, нынешний эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани и шейх Хамад Бен Яссем, возглавлявший на тот момент правительство и МИД Катара. По данным следствия, там же присутствовали Геан и Дион.

Платини неоднократно говорил, что принял решение голосовать за Катар еще до этого обеда у Саркози и что тогдашний глава государства не обращался к нему с такой просьбой.

Через 8 месяцев после этого приема футбольный клуб “Пари Сен-Жермен” был куплен катарским фондом Qatar Sports Investments за 76 миллионов евро. Платини возражал против этой сделки.

Платини возглавил УЕФА в 2007 году. В 2015 году ФИФА отстранила его от должности. Платини был дисквалицифрован на 8 лет за этические нарушения. Затем этот срок сократили до 4 лет, он истекает в конце октября этого года.