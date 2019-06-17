Понедельник, 17 июня 2019

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в составе Анатолия Колесника (председательствующий), Игоря Костина и Эдуарда Коробенко приговорила к срокам от 12 до 17 лет строгого режима пятерых фигурантов первого симферопольского дела “Хизб ут-тахрир”, сообщают “Крым. Реалии”.

Теймур Абдуллаев, основной фигурант дела, приговорен к 17 годам. Он объявлен виновным по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации). Другие подсудимые объявлены виновными в части 2 той же статьи (участие в такой организации): брат Абдуллаева Узеир получил 13 лет, Рустем Исмаилов – 14 лет, Айдер Салединов и Эмиль Джемаденов – по 12 лет.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд назначил сроки на один год большие, чем запрашивал 10 июня прокурор. Салединов и Теймур Абдуллаев получили именно такие сроки, какие просил прокурор.

В понедельник подсудимые выступили с последним словом. По словам адвоката Лили Гемеджи, они “выразили благодарность народу, который на протяжении всего времени их поддерживал – морально, физически и финансово”. “Выразили благодарность за ту теплоту, которую они ощущали посредством писем, передач и присутствия на судах в течении почти трех лет. Каждый из ребят отметил, что их преследование политически мотивировано, а борьба с исламом в России превратилась в борьбу с инакомыслием. И сегодня все дошло до того, что преследуют не только мусульман, а любого человека, который мыслит не так, как того хочет система”, – отметила адвокат.

34-летний строитель Исмаилов и 38-летний политолог Джемаденов, после аннексии Крыма работавший экспедитором-инкассатором, – жители Симферополя. Тренеры по тхэквондо 43-летний Теймур и 44-летний Узеир Абдуллаевы (по отцу азербайджанцы, уроженцы Баку), а также 31-летний строитель Салединов до ареста жили в Строгановке, пригороде крымской столицы. Всех пятерых задержали 12 октября 2016 года и на другой день отправили в СИЗО.

У ростовского военного суда в день приговора. Фото: “Крымская солидарность”

Согласно фабуле дела, Теймур Абдуллаев “при неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленное время, но не позднее января 2015 года” образовал в Симферополе ячейку “Хизб ут-тахрир”, в которую тогда же – “не позднее января 2015 года” – вступили другие фигуранты. Ячейка, по версии обвинения, действовала вплоть до дня задержания обвиняемых. Фигуранты, утверждалось в деле, вели “скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения, склоняя местных жителей” к участию в “Хизб ут-тахрир” для создания всемирного исламского халифата.

В обвинительном заключении было описано три этапа деятельности “Хизб ут-тахрир”. Первый – скрытый дават (проповедование ислама), якобы предполагающий подготовку мусульман “к осуществлению антиконституционной деятельности” в России и ведение “экстремистской деятельности” в “республике Крым” – “регионе с высокой концентрацией верующих, исповедующих ислам”. Второй – открытый дават, будто бы предусматривающий явные призывы к построению халифата и “проведение митингов с требованием от властей передачи власти халифу”. Третий – “принудительное объединение территории Российской Федерации с унитарным теократическим государством Халифат, то есть совершение действий, направленных на упразднение органов государственной власти, нарушение суверенитета и государственной целостности Российской Федерации, в том числе действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации”.

Подобные характеристики деятельности международной исламской партии присутствуют и в других делах “Хизб ут-тахрир”. Формулировки в симферопольском деле почти дословно совпадают, в частности, с формулировками во втором севастопольском деле, фигуранты которого получили от 13 до 15 лет.

Также в обвинительном заключении утверждалось, что доме у Исмаилова фигуранты проводили тайные собрания (халакаты) и индивидуальные беседы, в которых пропагандировали идеологию партии.

Дома, заявили прокуроры, обвиняемые хранили издания, включенные в список экстремистских материалов, – это книги “Основы исламской нафсии”, “Система ислама”, “Исламская личность”, “Исламская вера” и номера журнала “Аль-вай”. Утверждалось также, что у всех фигурантов, кроме Джемаденова, изъяты электронные носители информации с “идеолого-пропагандистскими материалами” “Хизб ут-тахрир”.

У ростовского военного суда в день приговора. Фото: “Крымская солидарность”

Процесс в СКОВС стартовал со второй попытки. 5 сентября прошлого года судья Александр Генералов на предварительных слушаниях вынес решение о возврате дела в прокуратуру, указав на массу недочетов в обвинительном заключении. Однако надзорное ведомство обжаловало это решение, и 8 ноября коллегия этого же суда в составе Вячеслава Корсакова (председательствующий), Сергея Горелова и Романа Плиско отменила решение о возврате дела, поручив направить материалы на рассмотрение другим судьям.

Судья Колесник в 2017 году председательствовал в коллегии, осудившей Руслана Зейтуллаева, основного фигуранта первого севастопольского дела “Хизб ут-тахрир”, к 12 годам строгого режима (в апелляции в Верховном суде России срок был увеличен до 15 лет), а в 2018-м был одним из судей, назначивших фигурантам первого бахчисарайского дела от 9 до 17 лет.

Первые слушания по существу дела состоялись 22 января нынешнего года, на них фигуранты дела заявили, что обвинение сфабриковано.

Среди свидетелей обвинения, допрошенных на процессе, был фигурант второго дела “украинских диверсантов” Алексей Бессарабов, одно время содержавшийся вместе с Теймуром Абдуллаевым в камере № 109 симферопольского СИЗО-1. Допрос проводился по видеосвязи из СИЗО. Как утверждалось в деле, 13 марта 2017 года при “обследовании” камеры был обнаружен “запаянный сверток” из обрывков тетрадных страниц с рукописными записями, в числе которых следующие: “Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми”, “Пусть Аллах поможет одержать верх над кафирами”, “…яркий вид, повстречаем там шахид”, – и изображением меча с раздвоенным лезвием. По словам работника СИЗО С. Бережного, Абдуллаев сообщил ему, что записи на этих страницах сделал сам.

Бессарабов, не признающий вину по собственному делу, в своих показаниях по делу “Хизб ут-тахрир” подтвердил лишь факт изъятия свертка.