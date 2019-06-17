Понедельник, 17 июня 2019

Конституционный суд запретил органам власти отказывать в согласовании массовых акций, ссылаясь на “неопределенность форм и методов обеспечения порядка”. Об этом сообщается на сайте КС.

Решение принято по жалобе общественного активиста Валерия Тетерина из Иркутска, который подал уведомления в городскую администрацию о проведении митинга 9 сентября 2018 года и демонстрации 7 октября. Уведомления оставили без рассмотрения, сославшись, в частности, на то, что там не определены формы и методы обеспечения общественного порядка и оказания медпомощи. Обжалование в судах также не помогло: суды сочли, что информирование участников митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи – недостаточно конкретные меры. В КС судьей-докладчиком по делу был Сергей Князев, председательствовал глава суда Валерий Зорькин.

Тетерин оспаривал конституционность положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 закона о митингах – по его мнению, эти нормы содержат неопределенность, позволяющую органам власти прозвольно определять, соответствует ли уведомление об акции требованиям к указанию форм и методов обеспечения общественного порядка и оказания медпомощи. По его мнению, эти нормы противоречат статьям 1 (часть 1, согласно которой Россия -демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления), 19 (части 1 и 2 – равенство перед законом и судом), 29 (части 1 и 4 – свобода мысли, слова и распространения информации), 31 (свобода собраний) и 55 (части 2 и 3, запрет издания законов, отменяющих и умаляющих права и свободы, ограничение прав только федеральным законом) Конституции.

Суд пришел к выводу, что, хотя организатор публичной акции “в определенной степени оказывается вовлеченным в поддержание общественного порядка и безопасности граждан в пределах имеющихся у него возможностей”, основную ответственность за правопорядок и безопасность должны принимать на себя органы власти регионов и органы местного самоуправления.

“Указание в уведомлении о проведении публичного мероприятия форм и методов обеспечения порядка, не отвечающих, по мнению уполномоченного исполнительного органа власти, требованиям оспариваемого закона, ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления”, – подчеркивают в КС.

КС обязал пересмотреть дело Тетерина.