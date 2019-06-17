Понедельник, 17 июня 2019

Первомайский райсуд Пензенской области арестовал на два месяца 15 фигурантов дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Сергея Маслова уточняет, что арестованные – цыгане.

Позже суд арестовал еще 12 жителей Чемодановки. Всего по делу о драк проходят 28 человк.

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка, погиб 34-летний местный житель Владимир Грушин. Еще двух человек госпитализировали, трое поручили неопасные травмы. По неподтвержденной версии, один из цыган якобы попытался изнасиловать местную девушку. По версии МВД, драка произошла из-за бытового конфликта.

На следующий день жители Чемодановки собрались на народный сход, перекрыв федеральную трассу М-5 “Урал”. После этого полицейские задержали 174 человека.

СКР возбудил по факту убийства Грушина дело по пунктам “ж” и “и” часть 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений) и части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “ж” и “и” частьи 2 той же статьи (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в центральный аппарат ведомства.

В понедельник глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев сообщил, что все цыгане покинули Чемодановку.

14 июня к жителям Чемодановки приехал губернатор Иван Белозерцев. Он пообещал создать рабочую группу по урегулированию конфликта, запретил продавать в селе алкоголь. В Чемодановке будет открыт полицейский участок.

Белозерцев обвинил “провокаторов”, “Америку” и “Запад” в дестабилизации ситуации.