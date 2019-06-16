Воскресенье, 16 июня 2019

Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.

Лапунов – единственный из геев, подвергшихся преследованиям в Чечне, кто раскрыл свое имя. Объявление о пропаже Кобышева он увидел в январе этого года и узнал в нем человека, с которым в марте 2017-го сидел в подвале Управления уголовного розыска по Чеченской Республике. Лапунов пробыл там с 15 по 28 марта. По его словам, Кобышев подтвердил, что был задержан за гомосексуальность и подвергся избиениям; шея и спина у него были в синяках. Последний раз Лапунов видел Кобышева 27 марта сильно исхудавшим.

В родном селе в Волгоградской области Кобышев работал ветеринарным техником, в 2016 году он устроился работать массажистом в грозненской бане. Последний раз его видели коллеги 13 марта 2017 года. Чеченское МВД объявило его в розыск. Дело об убийстве республиканское управление СКР возбудило только 31 октября.

21 марта матери Кобышева позвонил мужчина, который нашел телефон ее сына на багажной полке поезда Грозный – Москва. В июне того же года на станции Сальск в Ростовской области кто-то купил по паспорту Кобышева билет на поезд, следовавший из Грозного в Волгоградскую область, однако через полчаса после отправления поезда сдал билет в той же кассе.

Лишь 31 октября 2017 года было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как отмечает “Радио Свобода”, сотрудники чеченского управления СКР затягивали расследование. 7 июня 2018 года оно было приостановлено.

Первая волна массовых задержаний и пыток геев в Чечне началась в декабре 2016 года. Известно об этом стало лишь в апреле 2017-го.

На основании показаний Лапунова СКР отказался возбуждать уголовное дело о его пытках и похищении. Лапунов покинул Россию.