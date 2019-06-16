Воскресенье, 16 июня 2019

Московский райсуд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве, на статью о покушении на самоуправство (часть 3 статьи 30 часть 1 статьи 330 УК). Как сообщает “Медиазона”, Рудников приговорен к 550 часам обязательных работ и освобожден в зале суда.

Суд постановил зачесть в срок обязательных работ время, проведенное журналистом в СИЗО – таким образом, он освобожден от наказания, поскольку провел под стражей уже полтора года.

Кроме того, журналиста объявили виновным по статье 330.2 УК (неуведомление о втором гражданстве). Как утверждается, Рудников, имея грин-карту – вид на постоянное жительство в США, – не уведомил об этом миграционную службу в установленное законом время – до октября 2014 года. Между тем срок давности по делу уже давно истек.

Бывшему главному редактору калининградской газеты “Новые колеса” и бывшему депутату облдумы Рудникову ранее вменялись пункт “б” части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере) и статья 330.2 кодекса. Второй подсудимый, бизнесмен Александр Дацышин, бывший замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, обвинялся в пособничестве в вымогательстве (часть 5 статьи 33 – пункт “б” части 3 статьи 163).

В прениях 6 июня прокурор Сергей Шокуров просил приговорить Рудникова к десяти годам колонии строгого режима, Дацышина – к восьми.

Дело слушалось в закрытом режиме с 27 февраля.

По версии следствия, журналист требовал 50 тысяч долларов у главы регионального управления СКР генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева, обещая за это прекратить публикацию порочащих чиновника сведений. В конфликте Рудникова с генералом был так или иначе задействован ряд высокопоставленных силовиков.

Судья признала, что Рудников говорил о компенсации понесенных им расходов на собственное расследование покушения на себя, но отметила, что вымогательство должно сопровождаться угрозой, которая должна восприниматься как реальная. К моменту встречи Рудникова сначала с Дацышиным, а потом с Леденевым все статьи уже были опубликованы, проверка изложенной в них информации завершена и опасаться генерал мог только рассмотрения вопроса Советом по правам человека при президенте. Суд не счел угрозой “дублирования и повторного распространения федеральными и иными СМИ”.

Судья также пришла к выводу, что ни императивно высказанного отказа, ни согласия с требованиями Рудникова со стороны Леденева не было. По мнению судьи, действия Рудникова и Дацышина следует квалифицировать как покушение самоуправство, поскольку требование журналиста о возмещении расходов было заявлено вопреки процессуальным нормам, а значит самовольно.

Рудников был задержан 1 ноября 2017 года в Калининграде и несколькими днями позже отправлен в региональный СИЗО-1. В дальнейшем журналиста перевели в Москву, в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. При этом делом занимался центральный главк СКР; как сообщалось, ход расследования контролировал лично Александр Бастрыкин, председатель ведомства. Решение о переносе слушаний в Петербург принял в декабре прошлого года Верховный суд на том основании, что обвиняемые могут “влиять на деятельность государственных и общественных институтов на территории Калининградской области”. Рудникова этапировали в питерское СИЗО “Кресты”. Дацышин находился под домашним арестом.

Дацышина обвинили в посредничестве при передаче взятки Рудникову.

Юрий Грозмани, помощник Рудникова как депутата, обвинил СКР в провокации. Он утверждал, что деньги находились в папке с материалами дела о покушении на журналиста, совершенном в марте 2016 года. По словам Грозмани, Рудников договорился с Леденевым о передаче материалов и получил папку лично из рук чиновника.

В суде потерпевший Леденев опроверг версию обвинения – по его словам, Рудников и Дацыщин ему не угрожали. Генерал пояснил, что это “выдумки” сотрудников ФСБ и центрального аппарата СК, которые “писали в протоколе что хотели”. Леденев признался, что подписывал протоколы не читая.

В суде была продемонстрирована оперативная видеосъемка встречи Рудникова с Леденевым – камеры были спрятаны в цветочном горшке и галстуке генерала. На видео зафиксировано, что Леденев написал на листке календаря “50 000″. С другого ракурса видно, что генерал показал Рудникову пропущенный через шредер листок с неизвестным содержанием. При этом Леденев говорит, что написанное ему “обозначил” Дацышин. Рудников на это отвечает “да, да, да”. Генерал поднимает другой лист бумаги, под которым лежит пачка денег. Журналист отказывается их брать, повторяя имя и отчество Дацышина. Защита Рудникова отмечала, что эти видеозаписи “отличаются чрезвычайно низким качеством, хотя пробные видео, сделанные оперативниками до начала разговора, отличного качества и вполне позволили бы рассмотреть все в мельчайших деталях”.

23 ноября 2017 года областная дума по представлению прокурора региона Сергея Хлопушина лишила Рудникова депутатского мандата как раз из-за того, что он скрыл факт получения вида на жительство в Соединенных Штатах.

16 марта 2018 года “Новый Калининград” передавал, что посольство США в Москве подтвердило наличие у журналиста грин-карты.

В “Новых колесах” выходили статьи о громких региональных скандалах, коррупции чиновников, депутатов и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах. Против самого Рудникова в связи с публикациями газеты в разное время было открыто пять уголовных дел. В апреле 2018 года Грозмани, ставший и.о. главного редактора газеты после ареста Рудникова, сообщил, что издание прекратило свою работу из-за того, что торговые сети под давлением региональных властей отказались продавать газету.

Совершенное в 2016-м покушение на Рудникова раскрыли частично – следствие установило лишь одного из двух участников преступления. Им оказался бывший петербургский милиционер Алексей Каширин. 9 ноября 2017 года, через несколько дней после ареста Рудникова, Каширин был осужден к девяти годам строгого режима.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Рудникова политзаключенным. “Нам представляется неправдоподобной фабула обвинения. Сложно представить ситуацию, в которой оппозиционный депутат и журналист, подвергавшийся преследованиям в связи со своей общественной деятельностью, стал бы вымогать деньги у руководителя регионального управления СК РФ”, – говорится в заявлении центра. Правозащитники обращают внимание на “вопиющие процессуальные нарушения”, допущенные следствием. На политический характер преследования журналиста указывает то, что после ареста его лишили депутатских полномочий, отмечают в “Мемориале”.

В ноябре 2017 года за журналиста вступились”Репортеры без границ”. В 2018 году организация обратилась в ООН с требованием освободить Рудникова. “Репортеры” обращают внимание на “полное отсутствие улик” и многочисленные процессуальные нарушения в его деле.