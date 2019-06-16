Воскресенье, 16 июня 2019

Мосгорсуд сократил соратнику Алексея Навального Леониду Волкову, арестованному на 15 суток за трансляцию митинга против повышения пенсионного возраста в Петербурге 9 сентября прошлого года, срок ареста до 8 суток. Об этом сообщил в твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Волков освобождается из спецприемника во вторник.

Политика арестовала 10 июня судья Тверского райсуда Москвы Ольга Боровкова (Затомская). Она признала его виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичной акции порядка ее проведения, повлекшее создание помех движению пешеходов или транспорта). Волкова задержали и сфабриковали против него новое административное дело в тот же день, когда он закончил отбывать 20-суточный арест за трансляцию пенсионного митинга в Москве. Речь идет об одной и той же трансляции всероссийской протестной акции. При этом полицейские угрожали политику сфабриковать дела за трансляцию акций еще в восьми городах. Трансляция велась Волковым из Вильнюса.

22 мая судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Волкова за трансляцию московского митинга. Его объявили виновным по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).

27 мая на Волкова составили протокол по статье о “неуважении к власти” (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Поводом к преследованию Волкова стало то, что он 23 апреля разместил твит c видеозаписью оглашения постановления по делу первого человека, осужденного за “неуважение к власти”, – жителя Новгородской области Юрия Картыжева, разместившего во “Вконтакте” два поста о “сказочном долбоебе” Путине. Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей.

4 июня Тверской райсуд столицы вернул дело Волкова о “неуважении к власти” в полицию.