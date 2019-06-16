Воскресенье, 16 июня 2019

В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый замглавы КГБ СССР генерал армии Филипп Бобков, в течение многих лет возглавлявший 5-е (идеологическое) управление ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

По словам Дерябина, Бобков скончался после продолжительной болезни. “Состояние его здоровья не позволяло ему присутствовать на последних наших мероприятиях, однако мы поддерживали контакт с ним”, – отметил он.

Бобков родился 1 декабря 1925 года в селе Червоная Каменка, ныне находящемся в составе Кировоградской области Украины. Во время Второй мировой войны он в 16-летнем возрасте пошел добровольцем на фронт, дважды был ранен, после войны стал служить в военной контрразведке СМЕРШ. После создания в 1954 году КГБ СССР он был зачислен в состав одного из его управлений, в 1954 году стал начальником отдела в 4-м управлении КГБ, которое занималось идеологической контрразведкой. В марте 1956 года участвовал в подавлении волнений в Тбилиси. После расформирования 4-го управления в 1958 году Бобков был назначен начальником отдела во 2-м управлении КГБ (контрразведка), а с 1961 года стал заместителем главы этого управления.

12 апреля 1961 года после полета Юрия Гагарина в космос Бобков предоставил иностранным корреспондентам фотографию первого в мире космонавта.

В мае 1969 года, после того как двумя годами ранее на пост председателя КГБ был назначен Юрий Андропов, Бобков возглавил 5-е (идеологическое) управление спецслужбы, которое боролось с диссидентами и “идеологическими диверсиями”. 18 января 1983 года Бобкова назначили заместителем председателя КГБ, 5 декабря 1985 года – первым зампредом КГБ. В 1987 году ему присвоили звание генерала армии.

Бобков покинул КГБ в 1991 году, в 1992-2001 годах возглавлял аналитическое управление холдинга “Группа “Мост” олигарха Владимира Гусинского. В 2001 году он перешел на экспертно-консультационную работу в Институт социально-политических исследований РАН, который возглавлял академик Геннадий Осипов. В качестве эксперта он поддержал сокращение резидентур СВР в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. С 2008 года был генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Минобороны.