Понедельник, 17 июня 2019

Минобороны опубликовало видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США.

Как утверждают в военном ведомстве, B-52H были замечены у границ России в районах Черного и Балтийского морей, для их перехвата поднимались Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

“Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства”, – заверяют в ведомстве.

B-52H способны нести ядерное оружие. В прошлый раз Минобороны отчитывалось о перехвате таких бомбардировщиков во второй половине марта.