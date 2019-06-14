Пятница, 14 июня 2019

Анна Федермессер не пойдет на выборы в Мосгордуму. Объясняя свое решение, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам “Вера” пишет, что “последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и главное – лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми”. Став объектом разнузданной травли, Анна чувствует себя “вымотанной эмоционально” и не желает более участвовать в политических играх. “Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закаленнее. Видимо, броня Соболь крепче”, – заключает Нюта.

Скандал, связанный с выдвижением Анны Федермессер в Мосгордуму, изначально оценивать было довольно тяжело. Это вообще нелегкое занятие: наблюдать шантажные технологии в действии. Как на тесном пятачке 43-го столичного избирательного округа Кремль и мэрия сталкивают граждан России, симпатизирующих и Нюте, и ФБК, и “Яблоку”, и надо совершать этот странный выбор, даже если проживаешь в другом районе Москвы, другом городе или вообще за границей. Ты, мол, за кого: за умирающих стариков и детей, за светлую Россию будущего, за Митрохина?.. Выбор представлялся одновременно бессмысленным и навязанным, но что-то нужно было решать. Сочувствовать Нюте или отвергать Нюту. Поддерживать Любу или не поддерживать, убеждая себя, допустим, в том, что ей все равно не дадут собрать подписи.

Оттого письмо Навального к Федермессер с призывом “не унижать и не опошлять” дело, которому служит учредитель “Веры”, могло показаться весьма убедительным, но по сути никаких проблем не решало. Если начальство вынудило Анну баллотироваться в депутаты, то ей и деваться некуда. Если же по каким-то причинам господа, загоняющие приличных людей в свои ОНФ и группы доверенных лиц Путина и Собянина, сочтут задачу выполненной, то у Федермессер появится пространство для маневра. Она сможет отказаться от навязанного ей депутатства, сосредоточившись на той работе, которая составляет для нее смысл жизни.

Теперь, когда Анна объявила о том, что не будет участвовать в выборах, напрашивается вывод простой и естественный: она больше не нужна собирательному Путину-Собянину. По крайней мере в качестве кандидата в депутаты или народного избранника, подвергаемого поношениям со стороны демократической общественности. Это не значит, что свой уход из “политики” Нюта непременно согласовывала с некими кураторами. Но это значит, что она, разобравшись в ситуации, поняла: настал идеальный момент для отказа от участия в чужих играх. Заложница взбунтовалась, и ничего ей за это, хочется верить, не будет.

Поскольку бунтует она по правилам, установленным верховными арбитрами. В тот день и час, когда конфликты в рядах несогласных с властью опять достигли точки кипения – на фоне разборок вокруг марша в защиту Ивана Голунова, например. В ту минуту, когда споры между “журналистами” и “активистами” кажутся непримиримыми и слово “травля” звучит с особенной силой. Хотя, рассказывая о каких-то негодяях, обвинявших Нюту в том, будто она собирается “грабить москвичей”, заложница едва ли имела в виду Навального, Соболь, Рогова и других оппозиционеров или политологов, которые выступали против ее участия в выборах. Однако так получается, что после выхода Федермессер из предвыборной гонки виновными в травле оказываются либералы, и начальство это наверняка оценит. Всю вот эту, понимаете ли, бесчеловечность демократов, объявивших войну хосписам.

Другой вопрос, кто из либералов реально нападал на Анну, не выбирая выражений и не задумываясь о том, как это выглядит. А кто действовал, что называется, по заданию. Полно же в сети разных украинствующих товарищей, как бы русофобов и беззастенчивых патриотов своей страны, а не деле – паскудных ольгинских троллей, которые в рамках гибридной войны стремятся дискредитировать Украину. То же самое происходит и внутри России, где в среде принципиально конфликтующих вспыльчивых либералов нелегко бывает отличить от злонамеренных провокаторов. Нюта не отличает.

Между тем безжалостный обычно Навальный реагирует на заявление Федермессер хладнокровно, подавая хороший пример всем прочим участникам дискуссии. Действительно, Анна склонилась к “правильному решению”, чем бы оно ни было вызвано. И чем бы ни обернулось для несистемной оппозиции, которая все никак не может объединиться и определиться – ни в предпочтениях своих, ни в ненависти. Впрочем, это процесс объективный, тут ничего не поделаешь, время такое, его и будем уличать, переживая вечные свои поражения и радуясь редким победам. Не себя же обвинять в том, что всегда проигрываем и так редко сходимся во всем, объединяясь на миг, чтобы вновь рассориться навеки.