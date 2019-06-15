Суббота, 15 июня 2019

Президент США Дональд Трамп обвинил в “предательстве” газету The New York Times, опубликовавшую статью об американских кибератаках на российскую энергосистему.

“Верите ли вы в то, что неудачливая The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США значительно усиливают кибератаки на Россию. Это виртуальный акт измены со стороны некогда великой газеты, столь отчаянно нуждающейся в публикации любой истории, даже если она вредна для нашей страны. Кроме того, это неправда”, – написал Трамп в твиттере.

“Наши коррумпированные СМИ готовы на все”, – добавил Трамп. “Они сделают или скажут что угодно, не думая о последствиях! Они настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!” – подчеркнул он.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников американского правительства, что США активизировали кибервторжения в российские электросети. Как утверждалось, США вели разведку в системах управления росссийских электросетей еще с 2012 года, но теперь американская стратегия стала более наступательной и предусматривает размещение вредоносного программного обеспечения в российской энергосистеме “с глубиной и агрессивностью. которая раньше никогда не практиковалась”. Пока это сделано в качестве предупреждения, но в случае серьезного двустороннего конфликта этот вредоносный софт может быть использован для кибератак.

По словам двух чиновников американской администрации, Трампа не уведомили о внедрении в российские сети программного кода, который может быть использован для наблюдения или атаки.