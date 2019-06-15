Суббота, 15 июня 2019

Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от строительства Екатерининского собора в сквере у Театра драмы. Об этом говорится в обращении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на сайте епархии.

По мнению митрополита, даже в случае оставления места у Театра драмы в списке для голосования среди вариантов местонахождения нового храма он имел все шансы победить.

“В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы”, – отмечает митрополит.

“Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра”, – говорится в обращении.

Митрополит заявляет, что верующие “всегда хотели только святости и мира” и череда уступок с их стороны не может быть бесконечной. Ранее под давлением протестов власти Свердловской области и Екатеринбурга отказались от планов строить Екатерининский собор на площади Труда и на насыпном острове посреди городского пруда.

Митрополит обещает начать “в скором времени” “строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте”.

Мэр Екатеринбурга одобрил решение епархии отказаться от строительства Екатерининского собора в сквере у Театра драмы. “Мудрый и мужественный поступок верующих – благо для всего города… Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная патриархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей”, – заявил он.

Председатель Екатеринбугской городской думы, глава рабочей группы по опросу относительно строительства храма Игорь Володин заверил, что площадка в сквере будет исключена из списка мест в опросе.

Строительство храма в сквере у Театра драмы было приостановлено после массовых протестов, сопровождавшихся жесткими задержаниями и административными арестами. Владимир Путин предложил провести опрос местных жителей. Власти Екатеринбурга готовят такой опрос. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, три четверти горожан считают прежнюю площадку неудачной. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил вычеркнуть сквер из списка возможных площадок.

Уральские СМИ сообщали, что после акций в сквере возбуждено дело по статье 212 УК (массовые беспорядки), в нем пока нет фигурантов. Екатеринбургский адвокат Дмитрий Палтусов сообщил, что по факту уничтожения временного забора вокруг стройки демонстрантами возбуждено дело по статье 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущество). В этом деле пока нет обвиняемых, но по нему уже проводятся допросы.

Спонсоры строительства – Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания – заявили, что ждут компромиссного варианта относительно места для возведения храма.