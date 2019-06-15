Суббота, 15 июня 2019

Журналиста дагестанской газеты “Черновик” Абдулмумина Гаджиева, задержанного по делу о терроризме, оговорил другой фигурант дела, предприниматель Кемаль Тамбиев. Об этом Гаджиев заявил на суде по избранию меры пресечения, сообщается в телеграм-канале газеты “Черновик”. Позже эту информацию подтвердил адвокат Тамбиева Таулан Эбзеев.

“У меня одна банковская карта, и ни в какие фонды я не перечислял деньги. Тех, кто собирался переводить средства в зарубежные фонды, наоборот, отговаривал. – сказал Гаджиев. – Поэтому следствию пришлось найти свидетелей, которых я даже не знаю. Фамилию Тамбиева первый раз слышу. В перерыве я был в клетке с еще двумя задержанными. Я спросил, кто из них Тамбиев. На фамилию отозвался измученный и избитый человек. Уверен, что другие свидетели в таком же состоянии. Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали”.

По словам Эбзеева, Тамбиев “собственноручно пишет, что показания дал под давлением”. Когда адвокат спросил Тамбиева, подвергался ли он давлению, его подзащитный молча кивнул.

Рашид Джафаров, второй адвокат Тамбиева, пожаловался что его не допустили к подзащитному и допрос 14 июня проходил без участия защитника и с процессуальными нарушениями. Как заявил в суде прокурор Магомед Ибрагимов, Тамбиев якобы “не соглашался на адвоката”. Сам Тамбиев пояснил, что не знал, кто будет его адвокатом.

Советский райсуд Махачкалы продлил всем задержанным по делу о терроризме – Гаджиеву, Тамбиеву и Абубакару Ризванову – срок задержания на 48 часов. Следователь 3-го отдела по особо важным делам дагестанского главка СКР просил заключить Гаджиева под стражу. “Защита не успела собрать характеризующий материал, чтобы аргументированно ответить на ходатайство следователя об аресте (Гаджиева. – Ред.)”, – сообщает “Черновик”.

Следователь настаивал, что виновность Гаджиева подтверждается показаниями свидетелей и других задержанных, некими “другими оперативными документами”.

Гаджиева и Ризванова задержали в пятницу в Махачкале, а Тамбиева в тот же день в Москве, после чего этапировали в Дагестан. Гаджиеву вменяют организацию финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК; от 15 до 20 лет) и участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 кодекса; от 10 до 20 лет).

В деле, кроме Гаджиева, еще 10 подозреваемых, сообщала “Медиазона”. По версии следствия, журналист вместе с другими подозреваемыми с 2013 года принял участие в деятельности “Исламского государства” “путем организации финансирования терроризма”. Как утверждается, деньги собирались на счета собранных подозреваемыми благотворительных фондов “Ансар”, “Амана” и “Мухаджирун”, а также на счета в платежных системах Qiwi, WebMoney и “Яндекс. Деньги”.

Один из подозреваемых – дагестанский проповедник-эмигрант Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого российское следствие считает организатором финансирования “Джабхат ан-нусры” через благотворительные фонды. Против россиян возбуждено уже более 10 дел о перечислении денег на счета Саситлинского. В связи с ним ФСБ упоминала фонд “Мухаджирун”.

В деле также упоминается бывший декан отделения исламского богословия Московского исламского института Магомедбасир Гасанов. По крайней мере в 2013 году он возглавлял фонд “Амана”. По информации защищающего Гаджиева адвоката Арсена Шабанова, Гасанов находится за границей. Фонд “Ансар”, по данным источника “Интерфакса”, возглавлялся Ризвановым. Этот фонд занимался помощью сирийским беженцам.

По словам источника, Ризванов “осуществлял сбор денег, которые в последующем пересылал за границу боевикам”, за что получил три года колонии и освободился в сентябре 2018 года, но “возобновил свою преступную деятельность”. “На воле он возобновил свою преступную деятельность, и в ходе его разработки правоохранительным органам удалось выйти на Гаджиева и Тамбиева”, – сообщил источник.