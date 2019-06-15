Суббота, 15 июня 2019

Митинг на проспекте Сахарова 16 июня. Фото Ю. Тимофеева/Грани.Ру

Разрешенный митинг на проспекте Сахарова “Закон и справедливость для всех”, устроенный в связи с делом Ивана Голунова, провалился – на него пришли около 400 человек, сообщает корреспондент “Граней”. Организаторы подавали заявку на 20-тысячную акцию. Митинг был согласован московской мэрией 11 июня в обход процедуры (заявку нужно подавать минимум за 10 дней).

Заявителями выступили главный редактор “МК” и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ и сотрудница RT Екатерина Винокурова, а также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В московском главке полиции численность акции оценили в 1600 человек, передает Интерфакс.

Участники митинга, с которыми пообщался корреспондент “Граней”, плохо представляли себе его тему.

Фото Юрия Тимофеева:

Журналиста “Медузы” Голунова, задержанного 6 июня по сфабрикованному делу о сбыте наркотиков, освободили 11-го числа, сняв с него все подозрения. Этому предшествовала мощная кампания гражданского протеста. 12 июня марш за освобождение Голунова, инициированный группой журналистов и гражданских активистов, превратился в акцию против полицейского произвола и фабрикации уголовных дел. Она закончилась массовыми жесткими задержаниями на московских бульварах – в автозаки попали 550 человек.

23 июня митинг в связи с делом Голунова проведут Либертарианская партия и независимый Профсоюз журналистов. Заявка, поданная еще до освобождения Голунова, одобрена московской мэрией. Организаторы подчеркивают, что проблема, с которой столкнулся Голунов, имеет системный характер. Участники митинга потребуют прекращения дел в отношении Леонида Волкова, “Нового величия”, “Сети”, Азата Мифтахова и других политзаключенных.