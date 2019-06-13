Четверг, 13 июня 2019

Демпартия Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка отказывается от власти, правительство демократов во главе с Павлом Филипом уходит в отставку. Об этом на брифинге по итогам Национального политического совета ДМП объявил вице-председатель партии Владимир Чеботарь, сообщает Newsmaker.md.

“С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что ДПМ не держится за власть”, – сказал Чеботарь.

По словам Чеботаря, отставка правительства не решит проблему блокирования работы госструктур и ее придется решать новой правящей коалиции. По мнению Чеботаря, новое правительство Майи Санду незаконно “до тех пор, пока есть решения действующего Конституционного суда”, и госструктуры могут на законных основаниях не выполнять его решения. Сторонники демократов блокируют проход в правительственные здания. По некоторым данным, им за это платят.

Как заявил Чеботарь, Демпартия не отказывается от идеи досрочных выборов и считает их единственным выходом в сложившейся ситуации. “Это необходимо, для того чтобы новая власть была легитимной”, – подчеркнул он.

По словам Чеботаря, его партия готова найти решения, “чтобы в Молдавии были законные парламент и правительство”. “Мы осознаем решающую роль ДПМ в политике, учитывая хрупкость тандема ПСРМ-Acum (новой правящей коалиции. – Ред.)”, – сказал он. Вице-председатель партии подчеркнул, что сторонники ДПМ были готовы протестовать, но партия призывает к спокойствию во избежание столкновений. Чеботарь заверил, что демократы продолжат “работать на благо страны и бороться против тех, кто хочет федерализации”.

Политический кризис в Молдавии обострился 8 июня, когда пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок Acum сформировали в парламенте новую правящую коалицию и привели к присяге правительство во главе с Санду – лидером Партии действия и солидарности, входящей в Acum. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный. На следующий день подконтрольный Плахотнюку Конституционный суд сместил президента-социалиста Игоря Додона и временно передал полномочия действующему премьеру Филипу, который в свою очередь издал указ о роспуске парламента. Депутаты заявили, что КС захвачен Плахотнюком и все его решения нелегитимны. Декларацию “Об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд” поддержал 61 депутат из 101.

Демократы и социалисты призывают жителей Кишенева в субботу выйти на “народный марш” в поддержку новой власти. Он должен пройти на отрезке центральной улицы молдавской столицы между администрацией президента и парламентом – единственными правительственными зданиями, которые не контролируют демократы.

В переговорах по урегулированию кризиса участвовали посол России в Молдавии Олег Васнецов, глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко и американские дипломаты, в том числе посол США Дерек Хоган. ЕС и Россия сразу признали новое молдавское правительство, США призвали к соблюдению воли народа, выраженной на февральских парламентских выборах.

По данным источника “Коммерсанта”, в ходе встречи Хогана с руководством Демпартии, включая Плахотнюка, демократы согласились разблокировать правительство.