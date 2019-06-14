Пятница, 14 июня 2019

В Бессоновском районе Пензенской области продолжаются протесты после гибели местного жителя в массовой драке с цыганами в селе Чемодановка. В пятницу вечером ОМОН задерживал участников народного схода, следует из видеозаписи, опубликованной изданием Daily Storm.

Перед этим сотни жителей Чемодановки, села с 6-тысячным населением, устроили сход перед домом культуры, а затем перекрыли федеральную трассу М-5 “Урал”. Как написало издание “Пенза-Взгляд”, участники акции “обеспокоены информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России”.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приехал на сход и пообещал создать рабочую группу по урегулированию конфликта. “УМВД проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь. У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет”, – заявил Белозерцев.

По данным “Базы”, вечером в Бессоновском районе был введен план “Вулкан”: полиция перекрыла все дороги, досматривала машины, в район стягивались дополнительные силы ОМОНа.

Массовая драка с участием полутора сотен человек произошла в Чемодановке в четверг вечером. Один ее участник 1985 года рождения скончался от полученной травмы головы, четверо пострадали, один из них в тяжелом состоянии. После драки были задержаны 174 человека, из них трое – по делу об убийстве, сообщает областное управление СКР. Сначала дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК), затем его переквалифицировали на статьи об убийстве и покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30 – пункты “а”, “ж”, “и” части 2 статьи 105).

В субботу глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в Главное следственное управление ведомства.

Народный сход в Чемодановке 14 июня: