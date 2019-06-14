Пятница, 14 июня 2019

Фрагмент предвыборной листовки Нюты Федермессер

Директор Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам “Вера” Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. “Я уступаю тем, кто сильнее”, – написала она в фейсбуке.

Федермессер приняла решение сняться с выборов уже после того, как сдала документы в избирком 7 июня. Она объявила об участии в выборах в начале мая.

“Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени”, – пишет Федермессер. В качестве примера нападок и ложных обвинений она цитирует пост политолога Кирилла Рогова о “моральной деградации коллаборантов”.

Решение Федермессер баллотироваться в 43-м округе, где выдвигалась также сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, вызвало резкую критику. Основатель ФБК Алексей Навальный в открытом письме призывал Федермессер снять свою кандидатуру.

В том же 43-м округе выдвинулся бывший руководитель московского “Яблока” Сергей Митрохин.