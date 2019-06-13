Четверг, 13 июня 2019

Руководитель черкесской общественной организации “Хабзэ” Мартин Кочесоко арестован по делу о покупке крупной партии марихуаны, заявили в МВД Кабардино-Балкарии. Как утверждают в ведомстве, 7 июня в Лескенском районе полицейские остановили машину Кочесоко и обнаружили в ней пакет с 263,4 грамма марихуаны.

“На поверхности пакетов… обнаружены следы рук подозреваемого. В смывах с рук выявлены следы наркотического вещества”, – цитирует РИА “Новости” сообщение МВД КБР. Утверждается, что на допросе в присутствии адвоката Кочесоко якобы “признался в незаконном приобретении и хранении марихуаны”. Это первое официальное сообщение о деле Кочесоко после его задержания.

Между тем члены республиканской ОНК Заур Жемухов и Ауес Бирмамитов, посетившие активиста в СИЗО Нальчика 12 июня, сообщили, что Кочесоко отрицает вину. “Он заявил, что вину в инкриминируемых ему деяниях не признает”, – цитировал Жемухова “Кавказский узел”.

По статье 228 УК за хранение крупной партии марихуаны (свыше 100 г) Кочесоко грозит до 11 лет колонии.

После задержания Кочесоко силовики провели обыск в офисе “Хабзэ”, была изъята вся техника и электронные носители.

В конце мая Кочесоко сообщал о попытках давления со стороны властей в связи с тем, что он провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма. “К моим родителям пришел человек из администрации района, сказал, что его прислали сверху и что мне следует сбавить свою активность, – писал Кочесоко на сайте “Хабзэ”. – Этого человека я знаю лично. У него есть мои контакты, он мог просто позвонить мне, и мы бы с ним встретились. Для меня стало неожиданностью, что он выбрал такой путь. Поэтому хочу подчеркнуть: я действую в правовом поле, выступаю за соблюдение законности, Конституции. Я ни от кого не скрываюсь, нахожусь всегда в поле зрения”.

Кочесоко резко критиковал законопроект о добровольном изучении родных языков. В сентябре прошлого года он участвовал в конном походе к 310-летию Канжальской битвы, который обернулся столкновениями с ОМОНом.