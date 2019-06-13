Четверг, 13 июня 2019

В Махачкале после обыска задержан редактор отдела религии газеты “Черновик” Абдулмумин Гаджиев. Как сообщается на сайте газеты со ссылкой на адвоката Арсена Шабанова, журналисту вменены организация финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК; от 15 до 20 лет) и участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 кодекса; от 10 до 20 лет).

По данным источника ТАСС, по тому же делу задержаны еще два человека. “Финансирование терроризма, задержан он, еще человек и в Москве журналист”, – цитирует агентство свой источник. Как сообщает газета “Молодежь Дагестана” со ссылкой на источник в силовых структурах республики, второго фигуранта также задержали в Махачкале.

“Информированный источник” Интерфакса называет имена других фигурантов дела – это Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев, схваченный в Москве. Тамбиева в ближайшее время должны отправить в Дагеcтан.

Как указано на ФБ-странице Тамбиева, он – гендиректор центра детейлинга (высокотехнологичной чистки) автомобилей Detailing Style и директор интернет-магазина “БудьЭко”.

Официальной информации о задержаниях пока нет.

Обыск в квартире Гаджиева прошел в пятницу утром, сообщает “Кавказский узел”. У него изъяли технику и телефоны. По словам его коллеги Идриса Юсупова, обыск проводили силовики в камуфляже и в гражданском. В обыске в том числе участвовали сотрудники дагестанского управления СКР. Гаджиева вывели в наручниках, его запретили снимать на видео.

После обыска, по данным “Черновика”, Гаджиева доставили “в следственные органы” – как можно предположить, в управление СКР по Дагестану.

Как пояснил источник “Кавказского узла”, “Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского” (Исраила Ахмеднабиева) – живущего в эмиграции дагестанского проповедника, которого российское следствие считает организатором финансирования “Джабхат ан-нусры” через благотворительные фонды. Как пояснил источник “Молодежи Дагестана”, деньги перечислялись “якобы на строительство питьевых колодцев в Африке”. “На самом деле эти деньги шли боевикам в Сирию”, – утверждает источник. Россия объявила Ахмеднабиева в розыск по статье 205.1 УК (содействие терроризму).

“Джабхат ан-нусры” не существует уже почти три года. Еще в июле 2016-го эта структура, являвшаяся сирийским крылом “Аль-Каиды”, объявила о разрыве с последней и сменила название на “Джабхат фатах эш-Шам”; в январе же 2017-го она вместе с целым рядом других повстанческих формирований образовала альянс “Хайат тахрир эш-Шам”. Однако российские силовики и прокремлевские СМИ продолжают употреблять старое название.

Редакция “Черновика” заявила, что дело сфабриковано. “Само обвинение в финансировании Гаджиевым терроризма абсурдно. А заявление силовиков, что “Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского”, абсурдно вдвойне. Гаджиев не имел с ним контактов. Практически никаких”, – говорится в заявлении редакции.

Коллеги Гаджиева напоминают, что сам Абу Умар “уже давно смеется над нелепостью обвинений в свой адрес”. “В своих интервью и соцсетях он рассказывал, как шерлокхолмсы из спецслужб умудрились обвинить его в финансировании двух конфликтующих между собой террористических организаций”, – отмечают в “Черновике”. Редакция газеты требует снять с Гаджиева обвинения и “привлечь к ответственности тех, кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы”.

В Москве по уголовному делу о “тайной сети Абу Умара Саситлинского” в декабре прошлого года шесть человек были отправлены в СИЗО, одна фигурантка – под домашний арест. Как

сообщал “Коммерсант”, по состоянию на декабрь в разных регионах было открыто 10 таких дел.

Также ФСБ и СКР возбудили несколько схожих дел о “финансировании “Исламского государства” против жителей Астрахани, Краснодарского края, Адыгеи и Дагестана. Согласно фабуле одного из таких дел, по которому в феврале под домашний арест была отправлена 32-летняя жительница Камызякского района Астраханской области, она переводила деньги в основанный Саситлинским фон “Мухаджирун”.

16 мая в Москве был задержан и на следующий день арестован выходец из Северной Осетии Георгий Гуев, которого обвинил в сборе денег на его банковскую карточку для Саситлинского и боевиков ИГ. По версии следствия, он перевел ИГ не менее 50 миллионов рублей. По части 1.1 статьи 205.1 УК (финансирование террориза) ему грозит от 8 до 15 лет колонии.