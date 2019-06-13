Четверг, 13 июня 2019

Суд в Париже отклонил пять из шести исков к автору книги “Кремлевские сети во Франции” Сесиль Вессье и ее издательнице Мари-Эдит Алуф. Как сообщили “Граням” присутствующие в суде активисты, судья частично удовлетворил иск публициста Оливье Берюйе, признав один пассаж из книги “публичной диффамацией в отношении частного лица”. Вессье и Алуф приговорены к условному штрафу 500 евро. Они должны выплатить Берюйе 2000 евро в качестве компенсации ущерба и 2500 евро его адвокату на покрытие судебных расходов.

Двухдневные слушания дела состоялись в марте в 17-й палате Высокого суда Парижа. Прокурор по итогам прений просила снять с ответчиц обвинения в диффамации. Решение было отложено на 31 мая, а затем еще на две недели.

Шестеро истцов, упомянутых в книге в качестве участников кремлевских сетей влияния, требовали компенсаций на общую сумму 60 тысяч евро за покушение на их честь, достоинство и деловую репутацию. Помимо Берюйе это бывший советник левого политика Жан-Люка Меланшона Джордже Кузманович, сотрудник французского парламента Вера Никольски, публицисты Пьер Ламбле и Элен Ришар-Фавр, а также глава Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев. Все кроме Шепелева подали иски совместно, их интересы представлял адвокат Жереми Ассус, работающий также на телекомпанию RT France.

В ходе слушаний Ассус многократно поднимал тему “украинского нацизма”, ссылаясь на результаты выборов 2012 года, когда в Верховную раду прошло 37 депутатов от “Свободы”, и на тот факт, что в 2010 году лидер этой партии Олег Тягнибок получил “Золотой крест” от ветеранов дивизии СС “Галичина”. Адвокат утверждал, что его доверители затрагивали реальную проблему “прихода неонацистов к власти” в Киеве, а не воспроизводили клише кремлевской пропаганды, как утверждает в своей книге Вессье.

Сами истцы в своих выступлениях указывали, что их репутация и карьера пострадали от того, что они стали фигурантами книги о кремлевских сетях влияния. В исках фигурировало около 20 фрагментов книги.

Берюйе – редактор политического сайта Les-crises.fr. Вессье в своей книге пишет, что он не является специалистом по постсоветскому пространству и “ничего не смыслит ни про Россию, ни про Украину”. Она приводит цитату из газеты Le Monde, которая в своем обзоре пропутинских сайтов отмечает крайне агрессивную прокремлевскую позицию Берюйе по событиям на Украине. Вессье пишет, что Берюйе на своем сайте сознательно “искажает факты, атакует и вводит в заблуждение – по крайней мере в том, что касается российско-украинских вопросов”. Диффамацией признана именно эта фраза и анонимный комментарий бывшего автора сайта, который пришел к выводу, что Берюйе “использует грубые фальшивки и выдуманные цитаты”. Вессье в своей книге задается вопросом о “конкретных условиях появления этого сайта”.

В книге говорится также о доносе, который Берюйе написал на известного специалиста по России Мари Мандрас в 2014 году. Он призывал читателей последовать его примеру – писать письма руководству научного института, где работает Мандрас. Вессье называет это “советским поступком”.

Свидетелями защиты выступали философ Антуан Аржаковский, сооснователь НКО Russie Libertés Максим Филандров, журналист-расследователь Анастасия Кириленко и руководитель “Граней”, администратор ФБ-сообщества “Похищение Европы” Юлия Березовская. Они, в частности, отмечали, что этот судебный процесс направлен на запугивание исследователей и журналистов, которые занимаются темой кремлевского влияния в Европе. Адвокат Патрик Клюгман, защищавший Вессье, также настаивал, что иски представляют собой попытку “заткнуть рты” всем, кто вслед за автором будет интересоваться путинскими сетями.

“Это политический процесс, – сказала прокурор в завершение слушаний. – С политическим противником судятся по идеологическим причинам. Это очевидно как из книги г-жи Вессье, так и из исков, и это подтверждается характером вопросов и ответов (в прениях сторон. – Ред.) – это относится и к ответчикам, и к истцам, и к свидетелям. Это были дебаты, схватка двух сетей, двух заговоров, двух идеологий”.

Стороны могут обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.