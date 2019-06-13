Четверг, 13 июня 2019

“Роснефть” обвинила Reuters в незаконной слежке за главным исполнительным директором компании Игорем Сечиным. Претензии вызвала публикация об использовании Сечиным и его окружением самолетов компании для перелетов в личных целях.

“Как ранее отмечалось Компанией, Агентство Рейтер утратило признаки средства массовой информации и превратилось в обслуживающее подразделение заинтересованных иностранных спецслужб. И последняя публикация, безусловно, подтверждает эту позицию”, – говорится в заявлении пресс-службы “Роснефти”.

Как заявляют в компании, опубликованная Reuters информация “содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб”, якобы со взломом в соцсетях закрытых аккаунтов Сечина и членов его семьи.

Сотрудники Reuters “фактически осуществляют несанкционированную оперативно-розыскную деятельность, которая ставит под угрозу безопасность лиц, за которыми осуществляется слежка”, заявляют в “Роснефти”.

В публикации Reuters проанализированы 290 перелетов, совершенных самолетами “Роснефти” с января 2015 года по май 2019-го. 96 из этих перелетов были совершены между обеденным временем пятницы по Москве и утром понедельника или во время праздников в России.

Как выяснилось, самолеты компании не менее 13 раз летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, в то время как там отдыхали Сечин или люди из его окружения. При этом некоторые из них, включая друзей Сечина и жену до развода с ним, постили в соцсетях фотографии из этих мест в то время, когда там были корпоративные самолеты. 6 августа прошлого года агентство сфотографировало человека, похожего на Сечина, на борту самолета “Роснефти” в аэропорту Пальма-де-Мальорки.

Только для 42 из 290 перелетов Reuters смогло из сообщений российских властей и самой “Роснефти” установить, что они совершались в рамках официальных мероприятий.

По словам источника, близкого к совету директоров “Роснефти”, контракт Сечина не позволяет ему совершать частные перелеты на служебных самолетах. Корпоративный кодекс поведения “Роснефти” запрещает использовать активы и имущество компании в личных целях.

По утверждению “Роснефти”, список из 290 перелетов, опубликованный Reuters, “указывает на крайнюю напряженность графика” Сечина.

Как заявляют в “Роснефти”, трудовым соглашением Сечина “предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках”. “Кроме того, протоколом целого ряда мероприятий с партнерами Компании предусмотрено участие в них членов семьи”, – говорится в заявлении компании.

Компания рассматривает вопрос об обращении в суд. “Беспрецедентная избирательность, слежка, организованная Рейтером, и последующая публикация материалов, направленных на дискредитацию одного из представителей российского бизнеса, вызывает недоумение и обоснованные подозрения в наличии целенаправленного заказа”, – подчеркивают в “Роснефти”.

Как отмечают в компании, “давление” на Сечина “синхронизируется с активизацией санкционных действий в отношении стран, в которых работает компания”.

В апреле после выхода публикации Reuters о том, как “Роснефть” помогает Венесуэле продавать нефть в обход санкций, в компании обвинили агентство в “информационных диверсиях” и пообещали добиваться его запрета в России.