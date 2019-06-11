Вторник, 11 июня 2019

Минюст США направил Великобритании запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post.

По данным WP, запрос был направлен 6 июня. Официально эта информация не подтверждена.

По соглашению о правовом сотрудничестве между США и Британией с момента задержания Ассанжа у американских властей было 2 месяца на подачу запроса об экстрадиции; этот срок истекал в середине июня. В США против Ассанжа не могут быть выдвинуты никакие новые обвинения помимо перечисленных в запросе.

В США основателю WikiLeaks предъявлены обвинения по 18 пунктам. Изначально он обвинялся в компьютерном взломе. За последний месяц к этому добавились обвинения в шпионаже, в том числе в публикации секретных данных в сговоре с экс-аналитиком разведки армии США Челси Мэннинг. В частности, в обвинении фигурируют секретные сводки о войне в Ираке, информация о тюрьме Гуантанамо и переписка сотрудников Госдепа. По совокупности обвинений Ассанжу могут назначить до 175 лет тюрьмы.

Поскольку Ассанж публиковал государственные секреты, а не передавал их другой стороне, его действия защищены Первой поправкой к Конституции США, считает часть экспертов.

Ассанж был задержан 11 апреля по запросу США. В течение 7 лет он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне; в итоге эта страна лишила его политубежища. 1 мая лондонский суд приговорил его к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.

Ассанж укрылся в эквадорском посольстве, после того как в 2012 году британский суд постановил экстрадировать его в Швецию, где основателя WikiLeaks обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа.