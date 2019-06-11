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США направили британским властям запрос об экстрадиции Ассанжа

Вторник, 11 июня 2019

Минюст США направил Великобритании запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post.

По данным WP, запрос был направлен 6 июня. Официально эта информация не подтверждена.

По соглашению о правовом сотрудничестве между США и Британией с момента задержания Ассанжа у американских властей было 2 месяца на подачу запроса об экстрадиции; этот срок истекал в середине июня. В США против Ассанжа не могут быть выдвинуты никакие новые обвинения помимо перечисленных в запросе.

В США основателю WikiLeaks предъявлены обвинения по 18 пунктам. Изначально он обвинялся в компьютерном взломе. За последний месяц к этому добавились обвинения в шпионаже, в том числе в публикации секретных данных в сговоре с экс-аналитиком разведки армии США Челси Мэннинг. В частности, в обвинении фигурируют секретные сводки о войне в Ираке, информация о тюрьме Гуантанамо и переписка сотрудников Госдепа. По совокупности обвинений Ассанжу могут назначить до 175 лет тюрьмы.

Поскольку Ассанж публиковал государственные секреты, а не передавал их другой стороне, его действия защищены Первой поправкой к Конституции США, считает часть экспертов.

Ассанж был задержан 11 апреля по запросу США. В течение 7 лет он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне; в итоге эта страна лишила его политубежища. 1 мая лондонский суд приговорил его к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.

Ассанж укрылся в эквадорском посольстве, после того как в 2012 году британский суд постановил экстрадировать его в Швецию, где основателя WikiLeaks обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа.