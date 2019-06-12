Среда, 12 июня 2019

В Польше будет размещена эскадрилья беспилотников-разведчиков MQ-9 ВВС США. Об этом говорится в декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой в Вашингтоне. Документ опубликован на сайте Белого дома.

“Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки в Польше. США намерены делиться информацией, полученной в результате операций эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей”, – говорится в декларации.

Для этого и нескольких других проектов Польша обязуется за свой счет предоставить и поддерживать инфраструктуру. В частности, планируется создать командный центр США, американо-польский военный тренировочный центр в городе Дравско-Поморске и аэродром для переброски сил во время учений и в чрезвычайных ситуациях. Варшава также обязана создать инфраструктуру для “обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения”.

Трамп и Дуда договорились об увеличении военного присутствия США в Польше: в ближайшее время количество американских солдат в стране, присутствующих там на ротационной основе, планируется увеличить с 4500 еще на 1000 человек. Накануне Трамп заявил, что рассматривает переброску 2000 солдат из Германии в Польшу.

Польша приобретет до 35 новых американских истребителей F-35. Их полет был продемонстрирован во время подписания соглашения – истребители пролетели над Белым Домом.

В прошлом году Дуда заявил, что Польша намерена потратить до 2 миллиардов долларов на размещение в стране постоянной американской военной базы. Он предложил назвать ее “Форт Трамп”.

Дуда подчеркнул, что отправка дополнительных американских сил в Польшу необходима для защиты от России. “Россия всегда стремилась захватить нашу территорию. Она делила Польшу 123 года. Польши не существовало (как государства. – Ред.), поскольку часть территории забрала Россия… Сегодня мы в такой ситуации: Россия атаковала Грузию. Затем в 2014 году она атаковала Украину. И это факты”, – напомнил польский президент. По его словам, Россия сейчас вновь показывает “злое, неприятное, имперское лицо”.

Трамп в ответ выразил надежду, что у Польши будут “отличные отношения с Россией”. США, по его словам, тоже наладят отношения с Москвой.