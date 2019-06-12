Среда, 12 июня 2019

Два танкера – Kokuka Courageous, плывущий под панамским флагом, и Front Altair под флагом Маршалловых островов, были атакованы в Оманском заливе, сообщает CNN.

Как сообщает Reuters, судно Front Altair было повреждено в результате взрыва магнитной мины, а во второй танкер попала торпеда.

На борту Front Altair после взрыва вспыхнул пожар. Всех 23 членов экипажа эвакуировало другое судно. Никто не пострадал. Судно перевозило лигроин (смесь жидких углеводородов, более тяжелую, чем бензин). Оно остается в том же районе, судовладелец уверяет, что затопление ему не грозит.

Как заявили в японской компании Kokuka Sangyo, владельце танкера Kokuka Courageous, он был дважды атакован “каким-то снарядом”. Первый выстрел попал в танкер над уровнем моря и вызвал кратковременное возгорание. После второго выстрела весь экипаж, состоящий из 21 человека – граждан Филиппин, был эвакуирован на другой корабль, направляющийся в Объединенные Арабские Эмираты. Один моряк пострадал. Покинутое судно дрейфует с грузом химикатов на борту.

Между тем иранское государственное информагентство IRNA сообщило, что иранские военно-морские силы якобы спасли 44 членов экипажа с обоих судов и перевезли их на иранский остров Джаск.

В японском министерстве экономики, торговли и промышленности заявили, что оба танкера перевозили груз, “относящийся к Японии”. Как написал в твиттере глава МИДа Ирана Джавад Зариф, сообщения об атаках на танкеры пришли во время встречи премьер-министра Японии Абэ Синдзо с иранским аятоллой Али Хаменеи.

“То, что обнаружилось этим утром, более чем подозрительно”, – написал Зариф.

После появления новостей об атаках на танкеры цена фьючерсов на сырую нефть в США выросла на 4 процента.

13 мая были атакованы четыре танкера, находившиеся в порту Фуджейры ОАЭ. Два из них принадлежали Саудовской Аравии, одно судно – ОАЭ и еще одно – Норвегии. За несколько дней до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда. Вашингтон обвинил Иран в атаках на танкеры ради роста цен на нефть.