Среда, 12 июня 2019

Жители города Ликино-Дулево Московской области, протестующие против строительства мусорного полигона, в четверг перекрыли Московское большое кольцо – трассу А-108. Как рассказала “Дождю” активистка Ольга Басацкая, люди ходили по пешеходному переходу, не давая машинам проехать. Они пытались остановить вырубку леса. По словам Басацкой, в акции участвовало около 300 человек.

Прибывшие на трех автобусах сотрудники Росгвардии начали жесткие задержания. По данным депутата Дмитрия Гудкова, задержаны от 13 16 человек. Одной женщине сломали ребро, ей вызвали скорую помощь. Политик опубликовал в своем телеграм-канале снятое активистами видео задержаний в Ликино-Дулево. По его оценке, “в конфликте с обеих сторон уже сотни человек”. “Все это только для того, чтобы прорубить в лесу просеку, по которой мусоровозы поедут на огромную помойку”, – написал Гудков.

Как сообщила Басацкая, вырубку уже начали некие люди без опознавательных знаков, которые предоставили “документы непонятного происхождения”. По данным Гудкова, первая бригада лесорубов отказалась начинать работы. При этом и.о. главы городского округа Андрей Буянов, приехавший к протестующим, пообещал им провести круглый стол.

Сегодня полиция хватает женщин в Ликино-Дулево. Там граждане протестуют против строительства свалки. https://t.co/1xS90IHjZJ pic.twitter.com/vaBTxihE4t

— Грани.Ру (@GraniTweet) 13 июня 2019 г.

Протесты в Ликино-Дулево продолжаются с февраля. Свалку собираются строить в заболоченном месте, откуда берут исток несколько рек. Вода оттуда поступает в несколько водохранилищ и колодцы. Местные жители говорят, что в случае загрязнения останутся без питьевой воды.

Комплекс по переработке отходов строит компания “Хартия”, которая на 51% принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора Юрия Чайки.