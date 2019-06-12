Среда, 12 июня 2019

Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы генерала Андрея Пучкова. Указ об увольнении двух генералов опубликован на сайте Кремля. Об увольнении этих генералов просил министр внутренних дел Владимир Колокольцев после закрытия дела журналиста “Медузы” Ивана Голунова.

Колокольцев анонсировал увольнение генералов 11 июня, когда сообщил о прекращении преследования Голунова. В тот же день журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Кроме того, Колокольцев заявил, что в СКР будут направлены материалы расследования подразделения собственной безопасности МВД для проверки правомерности действий полицейских, непосредственно задерживавших Голунова. На время расследования их отстранили от исполнения обязанностей.

Голунова задержали 6 июня. Его отправили под домашний арест решением Никулинского райсуда столицы. Ему грозило от 10 до 20 лет по сфабрикованному обвинению в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 – пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК).

Журналист связывал свое преследование с готовившейся публикацией о связях “похоронной мафии” и ФСБ.