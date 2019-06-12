Среда, 12 июня 2019

Суд 17 мая отказался перевести под домашний арест обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева, поскольку на его электронную почту пришло письмо о якобы предварительно одобренном запросе гринкарты (вида на жительство в США). Об этом “Медузе” сообщил защищающий Кудрявцева адвокат “Команды 29″ Иван Павлов.

По словам Павлова, письмо о гринкарте было спамом.

Между тем глава консульской секции посольства США в Москве Катрин Холт по запросу Павлова сообщила ему, что американское правительство никогда не пишет участникам лотереи гринкарт по электронной почте. Подобные письма пишут мошенники, добавила она.

Холт также подтверила, что Кудрявцев никогда не обращался с заявлением о получении иммиграционной визы в США.

Арест Кудрявцеву был продлен по решению Лефортовского райсуда. Заседание прошло в закрытом режиме.

В середине мая Кудрявцева перевели из СИЗО в 20-ю горбольницу. Европейский суд по правам человека требовал перевести политзека в гражданскую больницу до 6 мая. Защита полагает, что власти не выполнили требование ЕСПЧ, поскольку, как отмечал Павлов, “20-я горбольница – учреждение не простое, врачи там имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы”. 17 мая сын физика Ярослав Кудрявцев сообщил, что его отца выписали из 20-й горбольницы – он пробыл там всего пять дней; учреждение при этом выдало заключение, согласно которому политзек может находиться в “Лефортове”. При этом обследование в больнице показало ухудшение его состояния.

19 апреля Страсбургский суд применил 39-е правило регламента об экстренных обеспечительных мерах до рассмотрения жалобы по существу. Это был первый случай применения 39-го правила в отношении россиянина, обвиняемого в госизмене.

Кудрявцев был задержан 20 июля прошлого года и отправлен в СИЗО “Лефортово”. Ему вменяется переписка по электронной почте с Институтом гидродинамики им. фон Кармана – частным бельгийским НИИ. Как утверждается, он передавал институт информацию о передаче секретных гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах “Авангард” и “Кинжал”. При этом между ЦНИИмашем и Институтом им. фон Кармана действовало соглашение, утвержденное на уровне правительства России, а сам Кудрявцев последние 20 лет не знакомился ни с какими секретными сведениями.

В июле, вскоре после ареста Ковалева, ТАСС сообщал, что в деле есть некий второй фигурант, который также заключен в СИЗО. Утверждалось, что задержали его раньше, чем Кудрявцева. О ком шла речь, неизвестно.

5 июня сотрудники ФСБ задержали в подмосковном Королеве коллегу и ученика Кудрявцева – начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИ машиностроения Романа Ковалева. Он проходил по его делу свидетелем. 6 июня Лефортовский райсуд отправил его в СИЗО.

Ковалев – замзаведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института, автор нескольких совместных с Кудрявцевым научных трудов. В ЦНИИмаше он был начальником Кудрявцева.

Осенью прошлого года следователи предлагали арестованному физику дать показания против Ковалева в обмен на смягчение меры пресечения. “Признаешься, даешь показания против этого Романа Ковалева, и тогда мы тебя отпускаем под домашний арест”, – описывал предложение сотрудников ФСБ Ярослав Кудрявце. Как рассказывал тогда адвокат Иван Павлов, Кудрявцев категорически отверг предложенную сделку

В 2010 году Кудрявцев перенес инфаркт. В последние годы у него прогрессируют сахарный диабет и другие болезни. Правозащитники отмечали, что за время содержания в изоляторе здоровье Кудрявцева серьезно ухудшилось.

4 июня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста Кудрявцева.