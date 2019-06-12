Среда, 12 июня 2019

Защите блогера “Крымской солидарности” Наримана Мемедеминова больше недели неизвестно о его местонахождении, сообщают “Крым. Реалии” со ссылкой на его адвоката Эдема Семедляева.

По словам Семедляева, с 5 июня о политзеке “нет никакой информации” – защите известно, что его нет в СИЗО-1 в Симферополе, но и в Ростов-на-Дону его не доставили. “Ситуация ненормальная. Мы готовим запрос во ФСИН России, чтобы выяснить его местонахождение”, – сообщил Семедляев.

В понедельник Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил первое заседание по делу Мемедеминова в связи с тем, что его не доставили из симферопольского СИЗО. 29 мая СКОВС постановил приступить к рассмотрению дела по существу.

7 мая российский верховный суд Крыма продлил политзеку арест до 15 июня.

Мемедеминову 35 лет, он житель села Холмовка (Заланкёй) под Бахчисараем. Активист был задержан 22 марта прошлого года после обыска у него в доме и на другой день отправлен в СИЗО.

Политзеку инкриминирована часть 2 статьи 205.2 российского УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание через интернет), предусматривающая от 5 до 7 лет колонии. Его преследуют за публикацию на личном youtube-канале трех видео, два из которых были помещены еще до аннексии Крыма.

Первое видео – репортаж блогера с митинга, который 6 июня 2013 года провела в Симферополе легальная на Украине “Хизб ут-тахрир”. Сюжет был помещен на другой день после акции. Второй репортаж, опубликованный 10 октября того же года, Мемедеминов подготовил на основе собственной трансляции со стихийного митинга “Хизб ут-тахрир” в крымской столице, прошедшего тремя днями раньше. Акция была устроена, после того как администрация Украинского драматического театра сорвала назначенную там на тот же день международную конференцию исламской партии.

Третье видео блогер опубликовал 25 марта 2014-го, в первые дни после аннексии Крыма. Появившись в кадре вместе с четырьмя другими людьми под флагом, который российские силовики идентифицируют как флаг “Хизб ут-тахрир”, он зачитал по-английски обращение в защиту мусульман Центральной Африки.

Ни на одном из видео Мемедеминов не оправдывает терроризм и не призывает к нему.

На воле у политзека остались трое детей.

3 февраля стало известно, что администрация симферопольского СИЗО-1 перевела Мемедеминова в спецблок. Формальным поводом для этого стала постановка политзека на профучет как лица, будто бы изучающего и пропагандирующего экстремистскую идеологию.