Четверг, 13 июня 2019

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за хранение данных россиян за рубежом и отказ передавать ФСБ ключи шифрования организаторами распространения информации. Карточка документа появилась в базе законодательных инициатив на сайте Госдумы.

В статью 13.11 КоАП (нарушение законодательства о персональных данных) предлагается включить части 8 (неисполнение обязанности по обработке данных россиян с использованием баз данных, находящихся в России) и 9 (повторное нарушение). Штраф за первое нарушение предлагается сделать равным от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 200 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и 2-6 миллионов рублей для юрлиц. За повторное нарушение штраф для граждан будет составлять 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц – от полумиллиона до одного миллиона рублей, для юрлиц – от 6 до 18 миллионов рублей.

Вводится штраф за повторный отказ организатора распространения информации уведомить Роскомнадзор о начале деятельности (часть 1.1 статьи 13.31 КоАП) – от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц.

За повторный отказ передавать ключи шифрования в ФСБ (новая часть 2.2 статьи 13.31 КоАП) предлагается штрафовать граждан на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 500 тысяч рублей, юрлица – от 2 до 6 миллионов рублей.

Вводятся также повышенные штрафы за повторное нарушение следующих норм: распространение владельцем аудиовизуального сервиса незарегистрированных СМИ (часть 2 статьи 13.35 КоАП, штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц), нарушение его владельцем порядка распространения среди детей информации, “причиняющей вред их здоровью и (или) развитию” (часть 2 статьи 13.36 КоАП; штраф для юрлиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей), распространение им материалов с публичными призывами к терроризму, его оправданием, призывами к экстремизму или “обосновывающих или оправдывающих” его (штраф от 600 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц).

Вводится штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей для юрлиц (часть 2 статьи 13.39 КоАП) за неисполнение сервисами обмена мгновенными сообщениями закона о мессенджерах.

Для поисковиков в КоАП предлагается включить норму о повышенном штрафе за повторный отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора или фильтровать ссылки из него (часть 2.1 статьи 13.40 КоАП, штраф от 1,5 до 5 миллионов рублей).

Законопроект внесли депутаты-единоросы Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

Ранее Facebook и Twitter за отказ предоставить информацию о локализации данных пользователей-россиян в России были назначены штрафы по 3 тысячи рублей каждой компании по статье 19.7 КоАП (непредставление сведений). Корпорации оштрафовали на минимальную возможную сумму.