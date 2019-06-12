Среда, 12 июня 2019

Вячеслав Володин выступил с ультимативным заявлением в адрес Совета Европы. Настаивая на полном восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ, спикер Госдумы указывает, что РФ готова подать заявку на участие в июньской сессии, если соответствующий доклад по вопросу прав национальных делегаций будет принят 24 июня “без изъятий”. Если же эти полномочия не будут восстановлены в полном объеме, то российские народные избранники не приедут в Страсбург. Дополнительно сообщается со ссылкой на источник в нижней палате, что при положительном решении этого вопроса в состав делегации могут войти депутаты от Крыма и Севастополя.

Наглость – второе счастье, и вроде эта поговорка идеально подходит к данному случаю, но есть нюанс. Не вполне понятно, хорошо ли просчитаны дерзкие речи Володина, и тут вспоминается другая народная мудрость. Про дурака, которого не надо бы сажать за стол. Оттого неясно, чем обернутся для российского спикера и его единомышленников эти речи, и позволят ли им европейцы воплотить в реальность эту беззастенчивую мечту: водрузить ноги на стол, к изумлению прочих делегатов. То есть не только триумфально вернуться в Страсбург, где российская делегация после аннексии Крыма была лишена права голоса, но и депутатов от Крыма и Севастополя туда с собой привезти.

Дней десять назад казалось, что вопрос практически решен. Делегаты ПАСЕ поддержат проект нового регламента, согласно которому сами себя лишат возможности вводить санкции против национальных делегаций, передав эти полномочия комитету министров. России вернут право голоса, и, внеся в кассу неуплаченные взносы, она вновь станет полноправным членом Парламентской ассамблеи.

Теперь ситуация обостряется. Европейцы должны совсем уж потерять лицо, чтобы проголосовать за поправки в регламент, предполагая, что вскоре рядом с ними усядутся приплывшие в родную гавань. Тогда отчего бы, собравшись в следующий раз, не признать и Крым в составе России, и вообще извиниться за все обиды, нанесенные нашему Владимиру Владимировичу за минувшие пять лет? Позориться – так с размахом. Предавать Украину – так с той трусливой беспардонностью, которая не вызывает никаких иных чувств, кроме презрения.

Запустив, явно в состоянии победной эйфории, слухи о том, что подвезут еще и Поклонскую, и Ковитиди, и прочих, Володин с товарищами, похоже, перегнули палку. И с шантажом перестарались. Не исключено, что запланированная на 24 июня виктория не состоится, поскольку депутаты ПАСЕ, возмутившись и ужаснувшись открывшейся перспективе, поправки прокатят. После чего российские народные избранники останутся дома и процесс изгнания РФ из Совета Европы обретет динамику.

Впрочем, возможен и другой вариант развития этого сюжета. Володин с товарищами образумятся либо им в Кремле прикажут одуматься, и дома останутся лишь посланцы оккупированного полуострова. Тогда Европа вздохнет с облегчением и в зале заседаний ПАСЕ громко и торжественно зазвучит наконец русская парламентская речь, и руки понаехавших потянутся к кнопкам. Это тоже станет позорным событием в истории европейского парламентаризма, но не таким уж страшно позорным в сравнении с обещанным позором, правда же? Все познается в сравнении – еще одна поговорка.