Понедельник, 10 июня 2019

Марш 12 июня за освобождение журналиста “Медузы” Ивана Голунова представляет угрозу для людей, которые будут праздновать День России в центре Москвы. Об этом говорится в обращении главы департамента региональной безопасности столичной мэрии Владимира Регнацкого, передает Интерфакс.

“Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике”, – говорится в заявлении.

“Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Данные обстоятельства вынуждают нас обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к гражданам, призывающим к участию в несанкционированном мероприятии, проводимым в нарушение требований Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”, – заявил Регнацкий. По словам чиновника, организаторам акции предложили обсудить “вопросы безопасности и обеспечения общественного порядка”, но они отказались от встречи и “вместо этого был предложен формат дискуссии на одном из кабельных телеканалов”.

“Между тем шествие с маршрутом движения по центральной части города неопределенного количества участников (по предварительным прогнозам, многочисленного) создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности”, – подчеркивает чиновник.

Организаторы марша за освобождение Голунова в ответ на предложение московской мэрии провести переговоры по поводу акции предложили сделать их публичными, сообщила одна из организаторов Елизавета Нестерова.

В понедельник вечером одному из организаторов, Илье Азару, позвонил вице-мэр Александр Горбенко и предложил встретиться для обсуждения марша и безопасности на нем. После обсуждения с другими инициаторами марша Азар сообщил Горбенко, что организаторы “не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию”. “Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым, и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире “Дождя” 11 июня”, – сказал Азар. Горбенко обещал перезвонить ему позже.

“По состоянию на 9 часов 30 минут 11 июня ответ от представителя мэрии не получен, но мы надеемся, что мэрия сделает все для обеспечения безопасности участников акции, и по-прежнему готовы на публичную встречу”, – заявляют организаторы.

Между тем представитель МВД Станислав Колесник заявил, что полиция готова обеспечить безопасность в центре Москвы, где будет проводиться акция в защиту Голунова. “В соответствии с законодательством мы оказываем содействие органам власти и местного самоуправления в обеспечении безопасности массовых мероприятий. Поэтому содействие органам власти безусловно будет оказано”, – сказал он. По словам Колесника, он не располагает информацией о том, согласована ли акция.

“Что касается акций, то это прерогатива, конечно, городских властей в первую очередь. Но в то же время завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей”, – ответил Интерфаксу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле относятся к маршу в поддержку Голунова.

Марш планируется провести по Мясницкой улице, Лубянке, Кузнецкому мосту, Большой Дмитровке и закончится у столичного главка МВД на Петровке, 38. Там продолжается бессрочная серия пикетов за овобождение журналиста.

Организаторы шествия требуют освободить Голунова, прекратить его уголовное преследование и наказать тех, кто подбросил ему наркотики, сфабриковал уголовное дело и заказал его фабрикацию. “Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш”, – заявили они.

Инициаторы марша, кроме Азара и Нестеровой, – Григорий Туманов, Евгений Берг, Артем Лоскутов, Ирина Гордиенко, Николай Данилов и Марина Литвинович.

Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали в столичную мэрию заявку на митинг 23 июня “За свободу Ивана Голунова” на проспекте Сахарова. Попытки властей Москвы препятствовать проведению митинга организаторы будут расценивать “как признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны”, говорится в заявлении либертарианцев и Профсоюза журналистов. В тот же день планируются акции в Петербурге и Хабаровске.

Голунова задержали 6 июня. Решением Никулинского райсуда он был отправлен под домашний арест. Ему грозит от 10 до 20 лет по сфабрикованному обвинению в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 – пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК).