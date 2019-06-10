Понедельник, 10 июня 2019

Дело журналиста “Медузы” Ивана Голунова, обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил глава МВД Вячеслав Колокольцев, передает РИА “Новости”. Колокольцев записал видеообращение.

Во вторник вечером журналиста освободили из-под домашнего ареста.

По словам министра, решение прекратить преследование журналиста принято по результатам биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз.

Материалы расследования подразделения собственной безопасности МВД направят в СКР для проверки правомерности действий полицейских, непосредственно задерживавших Голунова. На время расследования их отстранят от исполнения обязанностей.

Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майора Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина.

Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. pic.twitter.com/ljCXJ5tE7H

— Грани.Ру (@GraniTweet) 11 июня 2019 г.

Голунова задержали 6 июня. Решением Никулинского райсуда он был отправлен под домашний арест. Ему грозило от 10 до 20 лет по сфабрикованному обвинению в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 – пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК).

Журналист связывал свое преследование с готовившейся публикацией о связях “похоронной мафии” и ФСБ.