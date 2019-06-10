Понедельник, 10 июня 2019

Восемь обвиняемых по делу “Нового величия” отказались признать вину в Люблинском райсуде Москвы, сообщает агентство “Москва”.

Речь идет об Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиме Рощине, Сергее Гаврилове, Петре Карамзине, Дмитрии Полетаеве, Вячеславе Крюкове и Руслане Костыленкове.

“С обвинением не согласна, мне оно непонятно. Экстремистское сообщество не создавала, антиконституционных действий не совершала”, – сказала Дубовик.

Остальные обвиняемые также заявили, что обвинительное заключение им непонятно – по их словам, из него неясен состав преступления, не указаны место и способ его совершения.

Полетаев заявил, что дело “Нового величия” сфабриковано силовиками.

Адвокаты неоднократно обращали внимание суда на то, что фабула обвинения состоит из общих определений, размыта и не имеет конкретики. Они поддержали подзащитных в том, что обвинение непонятно. “Создание экстремистского сообщества подразумевает определенную цель, а именно свержение государственной власти, но в обвинительном заключении не конкретизировано, кто и чем конкретно должен заниматься”, – отметил адвокат Ильнур Шарапов.

Остальные юристы также сообщили суду, что обвинение искажает факты о личности подсудимых и умышленно их маргинализирует.

Как ожидается, на следующем заседании суд приступит к допросу свидетелей. Оно состоится 18 июня.

Как передает РАПСИ, защитники обвиняемых просили перенести судебное заседание в больший по размеру зал – по их словам, в Люблинском райсуде такие залы отсутствуют. “Мы просим соблюсти принципы открытости и гласности. Мы (защитники) ничего не слышим. В зале могут поместиться только 8 родственников. Просим перенести заседания в Мосгорсуд”, – сказала адвокат Светлана Сидоркина.

Судья Александр Маслов отказал в переносе места заседания. “Суд обеспечен соответствующими камерами и микрофонами. Созданы условия, чтобы вы все могли поработать. Оснований для переноса в другое здание нет”, – сказал он.

Это не первая просьба адвокатов о переносе места слушаний, на нынешнее заседание в зале суда установили больше столов для защитников. Как отмечает “Медиазона”, в ходе двух предыдущих заседаний в зал не смогли попасть журналисты. Для них организовали трансляцию, но расслышать, что происходит, было невозможно из-за низкого качества связи.

Первые слушания по основному делу “Нового величия” прошли 27 мая. На них судья Маслов продлил обвиняемым сроки нахождения в СИЗО и под домашним арестом до 17 ноября, оставив все меры пресечения в силе. Павликова, Дубовик, Рощин и Гаврилов продолжили находиться под домашним арестом; Костыленков (основной фигурант дела), Крюков, Полетаев и Карамзин – в СИЗО.

Фигуранты дела “Нового величия” были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января нынешнего года. Каждому из восьми обвиняемых в основной группе инкриминированы сразу две части статьи 282.1 УК – 1 (организация экстремистского сообщества) и 2 (участие в таком сообществе), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Два фигуранта дела – Рустам Рустамов и Павел Ребровский – заключили соглашения о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

29 апреля судья Люблинского райсуда Елена Булучевская приговорила Ребровского к двум с половиной годам общего режима, объявив его виновным по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК.

Дело сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков. Фактическим основателем сообщества был засекреченный свидетель Руслан Данилов – предположительно агент ФСБ или ЦПЭ. В материалах дела он проходит под псевдонимом Александр Константинов. Именно он, по утверждению обвиняемых, написал устав сообщества и оплачивал аренду помещений, в которых группа проводила собрания (сам свидетель отрицает, что имел отношение к выработке политической программы сообщества). Двумя другими свидетелями обвинения являются внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, который принес на одно из собраний объединения оружие и патроны, а в дальнейшем подал донос на членов группы в ФСБ. Все трое были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

В январе на дополнительном допросе Данилов пожаловался следователю на травлю в интернете, которую якобы развернули “радикально настроенные группы населения” и правозащитники. Как заявил свидетель, его называют агентурным сотрудником ФСБ. Данилов упомянул, что видел в соцсетях призывы сообщить правозащитникам его точные анкетные данные, место жительства и работы за 500-1000 долларов. В связи с этим он попросил оставить его засекреченным свидетелем.

“Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда не являлся; принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы, я действовал как истинный патриот своей страны”, – заявил свидетель.

В августе прошлого года выяснилось, что к разработке объединения Расторгуев привлек еще одного штатного силовика – оперативника по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Юрия Испанцева.

Тогда же стало известно и еще об одном доносчике в “Новом величии” – осведомительнице ЦПЭ Ольге Пшеничниковой. По словам самой Пшеничниковой, она ушла из объединения из-за конфликта и была заменена Д. Процессуального статуса в деле у доносчицы нет, хотя в материалах упоминается некая “девушка Ольга”.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Крюков с 11 сентября по 12 октября держал в СИЗО голодовку протеста – сначала полную, а с 18 сентября частичную.

В начале января нынешнего года появилась информация, что две из четырех экспертиз, проведенных по делу, не обнаружили экстремизма в документах сообщества. Так, авторы одной из экспертиз указали, что, хотя политическая программа и листовки “Нового величия” имеют целью информирование граждан о деятельности группы и критику путинского режима, они не содержат ни призывов к насилию, ни его оправдания.

Ознакомившись с итогам исследования, руководитель следственной группы по делу старший лейтенант юстиции Антон Малюгин назначил новое исследование в другой организации. Выводы этой экспертизы были менее благоприятны для обвиняемых, чем заключение предыдущей. Указывалось, что устав “Нового величия”, а также листовки “Путинскую шайку – долой” и “Освободим Россию от путинской оккупации” не исключают насилия, поскольку формируют у читателя “готовность действовать определенным образом, в том числе нарушать закон”. Однако, отмечал адвокат Пашков, и такие выводы не в состоянии обосновать характеристику “Нового величия” как экстремистского сообщества.

5 марта появилась неофициальная информация о том, что предполагается взять под госзащиту судей Дорогомиловского райсуда Москвы. Именно в этом суде в прошлом году избрали, а далее продлевали меры пресечения фигурантам дела “Нового величия”. Как утверждалось, в WhatsApp распространяется сообщение с требованием прекратить преследование обвиняемых по делу, а также отправить в отставку Владимира Путина. В противном случае авторы якобы угрожали взорвать здание Дорогомиловского райсуда. Заявлялось также, будто в сообщении говорится, что “судей, выносящих несправедливые решения, народный трибунал уже приговорил, обжалованию не подлежит”.