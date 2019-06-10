Понедельник, 10 июня 2019

Руководители “Медузы”, “Новой газеты” и The Bell, а также адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин в совместном заявлении предложили отменить намеченное на 12 июня протестное шествие в центре Москвы.

“Свобода Ивана – отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать”, – говорится в заявлении. Его подписали гендиректор “Медузы” Галина Тимченко, главный редактор Иван Колпаков, председатель редакционного совета “Новой газеты” Дмитрий Муратов и руководитель The Bell Елизавета Осетинская.

“Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу (над расследованием, за которое Голунов подвергся преследованию. – Ред.) – уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы – чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем”, – говорится в заявлении.

Сам Голунов, которого во вторник вечером ознакомили с постановлением о прекращении дела и отпустили из полиции, заявил многочисленным собравшимся журналистам, что не пойдет на марш. “Спасибо вам, что все меня поддерживали. Мне кажется, лучше уделить время близким и родным”, – сказал он.

Организаторы акции во вторник вечером после переговоров с городскими властями сняли с себя ответственность за возможные последствия протеста. “Представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее – поэтому каждый пускай решает сам”, – написали они в Фейсбуке.

Планировалось, что шествие начнется от Чистых прудов, пройдет по Мясницкой, Лубянке, Кузнецкому мосту, Большой Дмитровке и закончится у столичного главка МВД на Петровке, 38, где проводилась серия пикетов за овобождение Голунова. Инициаторами марша выступили журналисты и гражданские активисты Илья Азар, Елизавета Нестерова, Григорий Туманов, Евгений Берг, Артем Лоскутов, Ирина Гордиенко, Николай Данилов и Марина Литвинович. Позже Азар вышел из оргкомитета. Со стороны мэрии переговоры вели глава департамента региональной безопасности Владимир Регнацкий, его зам Василий Олейник и вице-мэр Александр Горбенко.

Ранее организаторы заявили, что акция должна состояться, несмотря на освобождение Голунова: “Марш по-прежнему актуален – виновные не наказаны”.

Изначально инициаторы шествия заявляли, что не намерены его согласовывать, а к переговорам с мэрией готовы только в публичном формате – в эфире телеканала “Дождь”.

Городские власти на это ответили, что вынуждены обратиться в прокуратуру. “Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике”, – заявили в мэрии.

Между тем, как передает Интерфакс, мэрия Москвы согласовала назначенную на 16 июня акцию в поддержку Голунова на проспекте Сахарова. Ее инициаторами выступили член Совета по правам человека при президенте журналистка Екатерина Винокурова, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты “Московский комсомолец” Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали в столичную мэрию заявку на митинг 23 июня “За свободу Ивана Голунова” на проспекте Сахарова.

Как сообщил пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии Александр Гуд, митинг 23 июня состоится, несмотря на прекращение преследования Голунова. “Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного, в то время как тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам. Проблема с которой столкнулся Иван Голунов, имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении Леонида Волкова, “Нового величия”, “Сети”, Азата Мифтахова и других политических заключенных”, – подчеркнул он.