Понедельник, 10 июня 2019

Решение о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова принимал лично Владимир Путин, рассказал изданию The Bell глава редсовета “Новой газеты” Дмитрий Муратов, участвовавший в переговорах с чиновниками по этому делу. “Политическое руководство страны приняло правильное решение, оценив, что спецслужбы – это мое предположение – пользуясь доверием, пытались сформировать у руководства и Москвы, и страны точку зрения, выгодную им”, – сказал Муратов.

По его словам, Путин принял решение по делу Голунова в понедельник, после встречи с омбудсменом Татьяной Москальковой, которая “подробнейшим образом” доложила ему о ситуации. Выйдя от Путина, Москалькова сказала, что сфабрикованными могут быть десятки тысяч приговоров по уголовным делам о хранении и сбыте наркотиков.

О прекращении уголовного дела Голунова было объявлено во вторник – по словам Муратова, для этого нужно было дождаться результатов экспертизы ДНК. Она показала отсутствие следов Голунова на предметах, якобы изъятых в его квартире. “Оставался один вариант – вернуть Голунова в профессию и сказать спасибо журналистам и общественности, которые показали важнейший пример солидарности”, – добавил Муратов.

Постановление о домашнем аресте Голунова, вынесенное в Никулинском райсуде Москвы в субботу вечером, было предварительно согласовано днем на переговорах в мэрии. По словам Муратова, с ним и главредом “Эха Москвы” Алексеем Венедиктовым встречались руководитель аппарата мэрии Наталья Сергунина, вице-мэр Александр Горбенко и глава ГУМВД Москвы генерал Олег Баранов. “Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие, – рассказал Муратов. – Там же, в мэрии мы начался диалог, родилась идея, что надо отпустить Ваню хотя бы под домашний арест”. Основатель “Новой газеты” отметил, что в случае отправки в СИЗО Голунову грозила опасность – до него могли добраться заказчики уголовного дела.

Муратов считает, что ключевую роль в освобождении Голунова сыграли открытое письмо журналистов и готовность тысяч людей выйти на марш 12 июня. Муратов не стал отвечать на вопрос о том, высказывали ли их собеседники в правительстве Москвы пожелание об отмене марша. После того как стало известно о закрытии дела Голунова, руководители “Медузы”, The Bell, а также Муратов и адвокат Сергей Бадамшин в совместном обращении предложили отменить протестную акцию. Главред “Медузы” Галина Тимченко подчеркнула, что не общалась с сотрудниками мэрии, а говорила только с Бадамшиным, который попросил ее подумать о безопасности и здоровье Голунова в ближайшие дни.