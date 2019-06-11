Вторник, 11 июня 2019

Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру

В центре Москвы прошли массовые задержания участников протестного шествия и случайных прохожих. К вечеру задержали уже 549 человек. Среди них Алексей Навальный, корреспонденты “Граней” Юрий Тимофеев и Дмитрий Борко, главный редактор “МБХ-медиа” Вероника Куцылло, журналисты “Медузы”, “Коммерсанта”, “Дождя”, других российских, а также иностранных СМИ, бывшие члены оргкомитета марша – журналисты Илья Азар и Елизавета Нестерова.

Как передавал корреспондент “Граней”, задержания начались у метро “Чистые пруды”, где к полудню собралось несколько тысяч человек. Некоторые пришли с плакатами против полицейского произвола и в футболках “Я/мы Иван Голунов”.

Полиция и Росгвардия полностью перекрыли Мясницкую улицу. Люди двинулись по Бульварному кольцу. Там силовики также выставили заслоны. На Рождественском бульваре демонстранты встали в сцепку перед кордонами полицейских. Они скандировали “Позор”, “Преступники”, “Остановить полицейский террор”.

Силовики якобы из-за угрозы взрыва эвакуировали сад “Эрмитаж”. Из-за сообщений о минировании проверки проводятся на 12 станциях метро и в 11 парках.

Полиция продолжала задерживать людей на Страстном бульваре, передает “Медиазона”. Полицейские заводили девушек в автозак под локоть.

Как сообщает журналист “Новой газеты” Павел Каныгин, полиция действовала очень жестко у памятника Высоцкому. “Жесточайшее месилово на Петровке у памятника Высоцкому. ОМОН просто выхватывает людей и с таким удушающим захватом уносит в автозаки”, – написад он.

Полицейские били людей дубинками и применяли удушающие приемы. Одного из задержанных ударили головой о металлический столб.

Тимофеева освободили из ОП “Краснопресненский”. Борко также отпустили. Из отдела полиции “Северное Измайлово” без протоколов отпустили журналистов. В тот же отдел адвоката не допускают к оставшимся задержанным. Журналистов без протоколов отпустили и из ОП “Хамовники”, из отдела полиции по району “Головинский” выпущены журналистки “Дождя” Елизавета Тюрина, Надежда Метальникова и Надин Лахбаби. Азара и Нестерову везут в ОП “Дорогомилово”.

На Навального в отделе полиции “Строгино” составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций), предусматривающей до 30 суток ареста, от 150 до 300 тысяч рублей штрафа или от 40 до 200 часов обязательных работ. К вечеру политика освободили из отдела полиции.

К вечеру всех задержанных отпустили из отделов полиции “Соколиная гора”, “Щукино”, “Войковский”, “Аэропорт”, “Восточное Измайлово”, “Северное Измайлово”, “Алексеевский”, “Марьина Роща”. Из остальных отделов тоже понемногу отпускают людей. Нестерову и Азара собираются составить на ночь в ОП “Фили-Давыдково”, на них составили протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в “несанкционированном” митинге, повлекшем создание помех движению транспорта). Им грозит до 15 суток ареста, от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 100 часов обязательных работ.

Как передает корреспондент “Граней”, массовые жесткие задержания шли около Центрального рынка. Основная часть участников шествия переулками вышла на Неглинную. Группы демонстрантов скандировали “Я, мы Голунов”, “Подкиньте себе совесть” и другие лозунги. Конечная точка марша – здание ГУВД Москвы на Петровке. Полиция, однако, выставила там заграждение.

Начали винтить. pic.twitter.com/fM1vESOcWn

— Грани.Ру (@GraniTweet) 12 июня 2019 г.

Скандировали "Люстрации!", "Свободу политзаключенным!". Тысячи три точно есть. pic.twitter.com/zKVEW0msAy

— Грани.Ру (@GraniTweet) 12 июня 2019 г.

Проход на Петровку закрыт. Фото Дмитрия Борко

Первоначально группа журналистов и гражданских активистов анонсировала марш за освобождение корреспондента “Медузы” Ивана Голунова. Накануне уголовное дело против журналиста закрыли, его отпустили из-под домашнего ареста. После этого руководители “Медузы”, “Новой газеты” и The Bell, а также адвокат Сергей Бадамшин в совместном заявлении предложили отменить шествие 12 июня, а в ближайшие дни “добиться согласования акции в центре Москвы”.

Организаторы акции во вторник вечером после переговоров с городскими властями сняли с себя ответственность за возможные последствия протеста. Им не удалось согласовать шествие.

Планировалось, что марш начнется от Чистых прудов, пройдет по Мясницкой, Лубянке, Кузнецкому мосту, Большой Дмитровке и закончится на Петровке, 38. Инициаторами марша выступили журналисты и гражданские активисты Илья Азар, Елизавета Нестерова, Григорий Туманов, Евгений Берг, Артем Лоскутов, Ирина Гордиенко, Николай Данилов и Марина Литвинович. Позже Азар и Нестерова вышли из оргкомитета.

Ранее организаторы заявили, что акция должна состояться, несмотря на освобождение Голунова: “Марш по-прежнему актуален – виновные не наказаны”.

Изначально инициаторы шествия заявляли, что не намерены его согласовывать, а к переговорам с мэрией готовы только в публичном формате – в эфире телеканала “Дождь”.

Городские власти на это ответили, что вынуждены обратиться в прокуратуру. “Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике”, – заявили в мэрии.

Между тем, как передает Интерфакс, мэрия Москвы согласовала назначенную на 16 июня акцию в поддержку Голунова на проспекте Сахарова. Ее инициаторами выступили член Совета по правам человека при президенте журналистка Екатерина Винокурова, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты “Московский комсомолец” Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали в столичную мэрию заявку на митинг 23 июня “За свободу Ивана Голунова” на проспекте Сахарова.

Как сообщил пресс-секретарь Либертарианской партии Александр Гуд, митинг 23 июня состоится, несмотря на прекращение преследования Голунова. “Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного, в то время как тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам. Проблема с которой столкнулся Иван Голунов, имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении Леонида Волкова, “Нового величия”, “Сети”, Азата Мифтахова и других политических заключенных”, – подчеркнул он.