Вторник, 11 июня 2019

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил “ломать пальцы” за оскорбительные комментарии в интернете по поводу конфликта на границе с Дагестаном. Обращение Кадырова опубликовано в инстаграме информагентства “Чечня сегодня”.

“Если вы оскорбляете мою кровь, род, мою семью и народ – это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы поломаем пальцы и вырвем язык, имейте в виду. Мы ни один провоцирующий комментарий или видеопубликацию не оставим”, – подчеркнул Кадыров.

“Мы охраняем границу, мы охраняем наши села, – заявил Кадыров. – Представьте, что мы придем в Дагестан и начнем указывать там, будем снимать плакаты ваши”.

Возмущение жителей Дагестана вызвала опубликованная в интернете фотография дорожного знака на окраине Кизляра с надписью “Чеченская республика, Шелковской район”. 10 июня знак был демонтирован местными жителями.

В ответ на это 11 июня власти Чечни послали на место кортеж из 200 машин с силовиками и дорожными рабочими, который возглавил спикер чеченского парламента Магомед Даудов (Лорд). На место прибыла и дагестанская делегация во главе с руководителем администрации главы республики Владимиром Ивановым.

Как пишет “Коммерсант”, Даудов заявил, что земля, на которой был установлен дорожный знак, принадлежит Чечне, а знак может быть демонтирован “только через его труп” (к этому моменту знак снова установили). “Через твой труп тоже снимем”, – ответил ему местный житель.

Спикер парламента Чечни отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. “Весь этот бардак между Чеченской Республикой и Дагестаном идет именно из-за вашей администрации, – сказал он. – Вот этот пятачок, о котором мы на каждом заседании говорим, проходит по этой реке ровно посередине нового моста и старого моста… Это территория Чеченской Республики. Туда и за эту дорогу – это твоя территория. Если бы вы молодежи объясняли это… Если бы ваши районные или сельские депутаты встречались с молодежью, этой паники не было бы”.

В свою очередь Иванов призвал всех глав чеченских районов и дагестанских муниципалитетов “не заниматься самодеятельностью”. “Вы информируете Магомеда, информируете меня. Мы вначале с ним встречаемся, пьем чай, разговариваем с Хизри Исаевичем (главой Народного собрания Дагестана Шихсаидовым. – Ред.), ставим в известность глав. А после этого уже знаки ставим, солнце зажигаем и все остальное делаем”, – сказал он.

11 июня на окраине Кизляра у одного из чеченских дорожных знаков состоялся народный сход против их установки. Силовики задержали около 15 его участников.

Во вторник глава Дагестана Владимир Васильев выступил с заявлением по поводу пограничного конфликта. Он назвал случившееся “спекуляцией на узких темах” и предупредил, что власти республики не позволят никому “раскачивать ситуацию в своих интересах”. “У нас есть общее понимание, – сказал глава республики. – Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, – это территория, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет”.

При этом Васильев признал, что спорный дорожный знак был установлен на чеченской территории. “У нас есть двусторонняя структура, но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе – как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Ну а в многостороннем порядке – это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы”, – сказал глава Дагестана.

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Кизлярским районом Дагестана около села Новомонастырского. 28 марта премьер-министр Дагестана Артем Здунов и спикер Шихсаидов направили полпреду Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову, руководителю Росреестра Виктории Абрамченко, а также Даудову письма протеста против регистрации чеченским отделением Росреестра права на земельный участок, входящий в состав Кизляра и Кизлярского района. В письмах говорилось о “недопустимости одностороннего определения границ”. Позже публикация об этих письмах была удалена с сайта дагестанского парламента. Ответа от чеченского парламента в Дагестане пока не получили, но, как сообщил “Коммерсанту” источник в дагестанском правительстве, “вопрос будет решен положительно, и ошибка, допущенная каким-то сотрудником чеченского управления Росреестра, будет исправлена”.