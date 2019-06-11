Вторник, 11 июня 2019

В Гонконге полиция применила резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ против участников протеста против закона об экстрадиции, передает Reuters.

В акции у здания парламента Гонконга участвуют десятки тысяч людей. Полиция оттесняла демонстрантов, распыляя перцовый газ. В столкновениях пострадали более 10 человек. Митингующие кидали пластиковые бутылки, били полицейских зонтами и закрывались ими, когда их поливали водой из водомета.

“Разве мы не говорили в конце “движения зонтиков”, что мы вернемся”, – заявила демократический депутат Клаудиа Мо. “Теперь мы вернулись”, – ответили ей демонстранты. Желтый зонт был символом протестов 2014 года в Гонконге против намерений Пекина контролировать процесс выборов в местные органы власти.

К вечеру среды столкновения на время прекратились, но протестующие остаются на улицах, в том числе рядом с резиденцией главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Демонстранты призвали Лэм уйти в отставку. Ближе к 10 вечера по местному времени (17 часов мск) в гонконгском районе Адмиралтейство полиция снова распылила слезоточивый раз.

В прошлое воскресенье в протестной акции, по некоторым оценкам, участвовало более миллиона человек. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Митингующие выступают против поправок в закон об экстрадиции, которые предусматривают выдачу подозреваемых материковому Китаю, Макао и Тайваню.

Как сообщает South China Morning Post, в среду заксобрание Гонконга отложило заседание, на котором должны были рассматриваться поправки в закон об экстрадиции. На какой срок оно перенесено, не сообщается. Большинство в заксобрании контролируют пропекинские депутаты.

Однако эта уступка не устроила протестующих, и в среду началась новая волна протестов. Митингующие разбили лагерь в парке “Тамкар” и препятствовали проходу в здание парламента. Они устроили шествие по крупному шоссе, прилегающему к зданию городской администрации, и заблокировали движение транспорта. В городе появились баррикады.

Как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, Лондон обеспокоен вносимыми изменениями в закон об экстрадиции в Гонконге, особенно учитывая большое количество британских граждан в автономии. По словам Мэй, экстрадиционные правила в Гонконге должны соответствовать правам и свободам, которые гарантирует китайско-британское соглашение 1984 года о бывшей британской колонии.